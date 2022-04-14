NAORIS

Naoris Protocol utilise une résilience post‑quantique, une validation des systèmes en temps réel et un réseau de confiance décentralisé conçu pour évoluer avec Internet, afin de sécuriser le monde numérique.

Nom de la cryptomonnaieNAORIS

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale4,000,000,000

Offre totale4,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueETH

IntroductionNaoris Protocol utilise une résilience post‑quantique, une validation des systèmes en temps réel et un réseau de confiance décentralisé conçu pour évoluer avec Internet, afin de sécuriser le monde numérique.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.