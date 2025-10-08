Le prix en temps réel de Meta xStock est aujourd'hui de 706.11 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de METAX à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix METAX facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Meta xStock est aujourd'hui de 706.11 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de METAX à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix METAX facilement sur MEXC maintenant.

En savoir plus sur METAX

Informations sur le prix de METAX

Site officiel de METAX

Tokenomics de METAX

Prévisions de prix de METAX

Historique de METAX

Guide d'achat de METAX

Convertisseur de METAX en monnaie fiduciaire

METAX au comptant

Pré-ouverture

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de Meta xStock

Cours Meta xStock(METAX)

Prix en temps réel : 1 METAX à USD

$706.03
$706.03$706.03
-0.31%1D
USD
Graphique du prix de Meta xStock (METAX) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 01:48:32 (UTC+8)

Informations sur le prix de Meta xStock (METAX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 706.03
$ 706.03$ 706.03
Bas 24 h
$ 720.47
$ 720.47$ 720.47
Haut 24 h

$ 706.03
$ 706.03$ 706.03

$ 720.47
$ 720.47$ 720.47

$ 1,543.8216023323089
$ 1,543.8216023323089$ 1,543.8216023323089

$ 692.2127820206093
$ 692.2127820206093$ 692.2127820206093

-0.05%

-0.31%

-3.40%

-3.40%

Le prix en temps réel de Meta xStock (METAX) est de $ 706.11. Au cours des dernières 24 heures, METAX a évolué entre un minimum de $ 706.03 et un maximum de $ 720.47, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de METAX est $ 1,543.8216023323089, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 692.2127820206093.

En termes de performance à court terme, METAX a évolué de -0.05% au cours de la dernière heure, -0.31% sur 24 heures et de -3.40% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Meta xStock (METAX)

No.1568

$ 4.24M
$ 4.24M$ 4.24M

$ 62.56K
$ 62.56K$ 62.56K

$ 4.24M
$ 4.24M$ 4.24M

6.00K
6.00K 6.00K

--
----

5,999.93362186
5,999.93362186 5,999.93362186

SOL

La capitalisation boursière actuelle de Meta xStock est de $ 4.24M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 62.56K. L'offre en circulation de METAX est de 6.00K, avec une offre totale de 5999.93362186. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.24M.

Historique du prix de Meta xStock (METAX) en USD

Suivez la variation du prix de Meta xStock aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -2.1955-0.31%
30 jours$ -42.54-5.69%
60 jours$ -57.85-7.58%
90 jours$ -32.66-4.43%
Variation du prix de Meta xStock aujourd'hui

Aujourd'hui, METAX a enregistré une variation de $ -2.1955 (-0.31%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Meta xStock sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -42.54 (-5.69%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Meta xStock

En élargissant la vue à 60 jours, METAX a constaté une variation de $ -57.85 (-7.58%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Meta xStock sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ -32.66 (-4.43%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Meta xStock (METAX) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Meta xStock.

Qu'est-ce que Meta xStock (METAX)

Meta xStock (METAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. METAx tracks the price of Meta Platforms, Inc (the underlying). METAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Meta Platforms, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Meta xStock est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Meta xStock. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de METAXpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le Meta xStock sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Meta xStock fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de Meta xStock (USD)

Combien vaudra Meta xStock (METAX) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Meta xStock (METAX) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Meta xStock.

Consultez la prévision de prix de Meta xStock maintenant !

Tokenomics de Meta xStock (METAX)

Comprendre la tokenomics de Meta xStock (METAX) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token METAX !

Guide d'achat de Meta xStock (METAX)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Meta xStock? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Meta xStock. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

METAX en devises locales

1 Meta xStock (METAX) à VND
18,581,284.65
1 Meta xStock (METAX) à AUD
A$1,066.2261
1 Meta xStock (METAX) à GBP
522.5214
1 Meta xStock (METAX) à EUR
600.1935
1 Meta xStock (METAX) à USD
$706.11
1 Meta xStock (METAX) à MYR
RM2,972.7231
1 Meta xStock (METAX) à TRY
29,444.787
1 Meta xStock (METAX) à JPY
¥106,622.61
1 Meta xStock (METAX) à ARS
ARS$1,010,168.0271
1 Meta xStock (METAX) à RUB
57,950.4477
1 Meta xStock (METAX) à INR
62,653.1403
1 Meta xStock (METAX) à IDR
Rp11,768,495.2926
1 Meta xStock (METAX) à KRW
998,736.1062
1 Meta xStock (METAX) à PHP
41,017.9299
1 Meta xStock (METAX) à EGP
￡E.33,596.7138
1 Meta xStock (METAX) à BRL
R$3,770.6274
1 Meta xStock (METAX) à CAD
C$981.4929
1 Meta xStock (METAX) à BDT
86,025.3813
1 Meta xStock (METAX) à NGN
1,038,391.2438
1 Meta xStock (METAX) à COP
$2,726,290.71
1 Meta xStock (METAX) à ZAR
R.12,138.0309
1 Meta xStock (METAX) à UAH
29,197.6485
1 Meta xStock (METAX) à TZS
T.Sh.1,734,912.27
1 Meta xStock (METAX) à VES
Bs130,630.35
1 Meta xStock (METAX) à CLP
$677,159.49
1 Meta xStock (METAX) à PKR
Rs198,565.1931
1 Meta xStock (METAX) à KZT
381,885.4713
1 Meta xStock (METAX) à THB
฿22,920.3306
1 Meta xStock (METAX) à TWD
NT$21,501.0495
1 Meta xStock (METAX) à AED
د.إ2,591.4237
1 Meta xStock (METAX) à CHF
Fr557.8269
1 Meta xStock (METAX) à HKD
HK$5,493.5358
1 Meta xStock (METAX) à AMD
֏270,228.297
1 Meta xStock (METAX) à MAD
.د.م6,432.6621
1 Meta xStock (METAX) à MXN
$12,971.2407
1 Meta xStock (METAX) à SAR
ريال2,647.9125
1 Meta xStock (METAX) à ETB
Br102,032.895
1 Meta xStock (METAX) à KES
KSh91,328.2674
1 Meta xStock (METAX) à JOD
د.أ500.63199
1 Meta xStock (METAX) à PLN
2,570.2404
1 Meta xStock (METAX) à RON
лв3,078.6396
1 Meta xStock (METAX) à SEK
kr6,623.3118
1 Meta xStock (METAX) à BGN
лв1,179.2037
1 Meta xStock (METAX) à HUF
Ft237,747.237
1 Meta xStock (METAX) à CZK
14,736.5157
1 Meta xStock (METAX) à KWD
د.ك216.06966
1 Meta xStock (METAX) à ILS
2,308.9797
1 Meta xStock (METAX) à BOB
Bs4,886.2812
1 Meta xStock (METAX) à AZN
1,200.387
1 Meta xStock (METAX) à TJS
SM6,552.7008
1 Meta xStock (METAX) à GEL
1,927.6803
1 Meta xStock (METAX) à AOA
Kz643,668.6927
1 Meta xStock (METAX) à BHD
.د.ب266.20347
1 Meta xStock (METAX) à BMD
$706.11
1 Meta xStock (METAX) à DKK
kr4,512.0429
1 Meta xStock (METAX) à HNL
L18,535.3875
1 Meta xStock (METAX) à MUR
32,092.6995
1 Meta xStock (METAX) à NAD
$12,138.0309
1 Meta xStock (METAX) à NOK
kr7,025.7945
1 Meta xStock (METAX) à NZD
$1,214.5092
1 Meta xStock (METAX) à PAB
B/.706.11
1 Meta xStock (METAX) à PGK
K2,951.5398
1 Meta xStock (METAX) à QAR
ر.ق2,570.2404
1 Meta xStock (METAX) à RSD
дин.70,858.1385
1 Meta xStock (METAX) à UZS
soʻm8,507,347.4409
1 Meta xStock (METAX) à ALL
L58,331.7471
1 Meta xStock (METAX) à ANG
ƒ1,263.9369
1 Meta xStock (METAX) à AWG
ƒ1,263.9369
1 Meta xStock (METAX) à BBD
$1,412.22
1 Meta xStock (METAX) à BAM
KM1,179.2037
1 Meta xStock (METAX) à BIF
Fr2,082,318.39
1 Meta xStock (METAX) à BND
$910.8819
1 Meta xStock (METAX) à BSD
$706.11
1 Meta xStock (METAX) à JMD
$113,083.5165
1 Meta xStock (METAX) à KHR
2,835,780.1266
1 Meta xStock (METAX) à KMF
Fr297,272.31
1 Meta xStock (METAX) à LAK
15,350,217.0843
1 Meta xStock (METAX) à LKR
Rs213,711.2526
1 Meta xStock (METAX) à MDL
L11,784.9759
1 Meta xStock (METAX) à MGA
Ar3,166,409.073
1 Meta xStock (METAX) à MOP
P5,663.0022
1 Meta xStock (METAX) à MVR
10,803.483
1 Meta xStock (METAX) à MWK
MK1,225,884.6321
1 Meta xStock (METAX) à MZN
MT45,120.429
1 Meta xStock (METAX) à NPR
Rs100,281.7422
1 Meta xStock (METAX) à PYG
4,937,827.23
1 Meta xStock (METAX) à RWF
Fr1,021,741.17
1 Meta xStock (METAX) à SBD
$5,797.1631
1 Meta xStock (METAX) à SCR
10,182.1062
1 Meta xStock (METAX) à SRD
$26,874.5466
1 Meta xStock (METAX) à SVC
$6,178.4625
1 Meta xStock (METAX) à SZL
L12,116.8476
1 Meta xStock (METAX) à TMT
m2,478.4461
1 Meta xStock (METAX) à TND
د.ت2,054.07399
1 Meta xStock (METAX) à TTD
$4,794.4869
1 Meta xStock (METAX) à UGX
Sh2,426,193.96
1 Meta xStock (METAX) à XAF
Fr396,127.71
1 Meta xStock (METAX) à XCD
$1,906.497
1 Meta xStock (METAX) à XOF
Fr396,127.71
1 Meta xStock (METAX) à XPF
Fr72,023.22
1 Meta xStock (METAX) à BWP
P9,398.3241
1 Meta xStock (METAX) à BZD
$1,419.2811
1 Meta xStock (METAX) à CVE
$66,903.9225
1 Meta xStock (METAX) à DJF
Fr124,981.47
1 Meta xStock (METAX) à DOP
$44,230.7304
1 Meta xStock (METAX) à DZD
د.ج91,702.5057
1 Meta xStock (METAX) à FJD
$1,588.7475
1 Meta xStock (METAX) à GNF
Fr6,139,626.45
1 Meta xStock (METAX) à GTQ
Q5,408.8026
1 Meta xStock (METAX) à GYD
$147,781.7619
1 Meta xStock (METAX) à ISK
kr85,439.31

Ressources de Meta xStock

Pour une compréhension plus approfondie de Meta xStock, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Site officiel de Meta xStock
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Meta xStock

Combien vaut Meta xStock (METAX) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de METAX en USD est de 706.11 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de METAX à USD ?
Le prix actuel de METAX en USD est $ 706.11. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Meta xStock ?
La capitalisation boursière de METAX est de $ 4.24M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de METAX ?
L'offre en circulation de METAX est de 6.00K USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de METAX ?
METAX a atteint un prix ATH de 1,543.8216023323089 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de METAX ?
METAX a vu un prix ATL de 692.2127820206093 USD.
Quel est le volume de trading de METAX ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour METAX est de $ 62.56K USD.
Est-ce que METAX va augmenter cette année ?
METAX pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de METAX pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 01:48:32 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Meta xStock (METAX)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-07 15:18:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies actuellement à 70, sentiment du marché en état d'"Avidité"
10-07 12:23:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin a brièvement dépassé 126 000 $ aujourd'hui, créant un nouveau All-time High (ATH)
10-07 07:38:00Mises à jour de l'industrie
Données : Le volume de trading mensuel des DEX perpétuels dépasse 1 billion de dollars pour la première fois en septembre
10-06 20:37:00Mises à jour de l'industrie
2
10-06 18:13:00Mises à jour de l'industrie
L'offre de Bitcoin sur les plateformes de trading atteint son point le plus bas depuis près de 6 ans
10-05 21:29:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation totale du marché Crypto franchit les 4,15 billions de dollars, atteignant un nouveau sommet historique

Actualités à la une

Pourquoi tant de gens continuent-ils à perdre de l’argent dans une phase haussière ?

October 6, 2025

L’essor des réseaux Bitcoin de niveau 2 : Comprendre la technologie qui façonne l’avenir de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025 : Quand TOTAL3 atteint de nouveaux sommets mais que votre portefeuille ne bouge pas

October 5, 2025
Voir plus

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

Calculatrice pour METAX vers USD

Montant

METAX
METAX
USD
USD

1 METAX = 706.11 USD

Trader METAX

METAX/USDT
$706.03
$706.03$706.03
-0.32%

Rejoignez MEXC dès aujourd'hui

-- Frais de maker au comptant, -- Frais de taker au comptant
-- Frais de maker sur les contrats à terme, -- Frais de taker sur les contrats à terme