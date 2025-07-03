METAX

Meta xStock (METAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. METAx tracks the price of Meta Platforms, Inc (the underlying). METAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Meta Platforms, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Nom de la cryptomonnaieMETAX

ClassementNo.1547

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)40,913.84%

Offre en circulation5,999.93363141

Offre maximale∞

Offre totale5,999.93363141

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1543.8216023323089,2025-07-03

Prix le plus bas692.2127820206093,2025-07-03

Blockchain publiqueSOL

Secteur

Réseaux sociaux

