Le prix en temps réel de McDonald s xStock est aujourd'hui de 295.75 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de MCDX à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix MCDX facilement sur MEXC maintenant.

Cours McDonald s xStock(MCDX)

Prix en temps réel : 1 MCDX à USD

$295.83
$295.83
-0.39%1D
Graphique du prix de McDonald s xStock (MCDX) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 01:48:26 (UTC+8)

Informations sur le prix de McDonald s xStock (MCDX) en USD

$ 290.5
$ 290.5
$ 301.7
$ 301.7
$ 290.5
$ 290.5

$ 301.7
$ 301.7

$ 319.1120635657469
$ 319.1120635657469

$ 294.53922757373954
$ 294.53922757373954

-0.24%

-0.38%

-2.57%

-2.57%

Le prix en temps réel de McDonald s xStock (MCDX) est de $ 295.75. Au cours des dernières 24 heures, MCDX a évolué entre un minimum de $ 290.5 et un maximum de $ 301.7, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MCDX est $ 319.1120635657469, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 294.53922757373954.

En termes de performance à court terme, MCDX a évolué de -0.24% au cours de la dernière heure, -0.38% sur 24 heures et de -2.57% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour McDonald s xStock (MCDX)

$ 740.85K
$ 740.85K

$ 99.39K
$ 99.39K

$ 1.63M
$ 1.63M

2.50K
2.50K

--
--

5,499.9441736
5,499.9441736

La capitalisation boursière actuelle de McDonald s xStock est de $ 740.85K, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 99.39K. L'offre en circulation de MCDX est de 2.50K, avec une offre totale de 5499.9441736. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.63M.

Historique du prix de McDonald s xStock (MCDX) en USD

Suivez la variation du prix de McDonald s xStock aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -1.1583-0.38%
30 jours$ -20.33-6.44%
60 jours$ -9.28-3.05%
90 jours$ +2.92+0.99%
Variation du prix de McDonald s xStock aujourd'hui

Aujourd'hui, MCDX a enregistré une variation de $ -1.1583 (-0.38%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de McDonald s xStock sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -20.33 (-6.44%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de McDonald s xStock

En élargissant la vue à 60 jours, MCDX a constaté une variation de $ -9.28 (-3.05%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de McDonald s xStock sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +2.92 (+0.99%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de McDonald s xStock (MCDX) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de McDonald s xStock.

Qu'est-ce que McDonald s xStock (MCDX)

McDonald’s xStock (MCDx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. MCDx tracks the price of McDonald's Corporation (the underlying). MCDx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of McDonald's Corporation, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

McDonald s xStock est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en McDonald s xStock. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

- Vérifier la disponibilité du staking de MCDXpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le McDonald s xStock sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de McDonald s xStock fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de McDonald s xStock (USD)

Combien vaudra McDonald s xStock (MCDX) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs McDonald s xStock (MCDX) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour McDonald s xStock.

Consultez la prévision de prix de McDonald s xStock maintenant !

Tokenomics de McDonald s xStock (MCDX)

Comprendre la tokenomics de McDonald s xStock (MCDX) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token MCDX !

Guide d'achat de McDonald s xStock (MCDX)

Vous cherchez à savoir comment acheter du McDonald s xStock? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du McDonald s xStock. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

1 McDonald s xStock (MCDX) à VND
7,782,661.25
1 McDonald s xStock (MCDX) à AUD
A$446.5825
1 McDonald s xStock (MCDX) à GBP
218.855
1 McDonald s xStock (MCDX) à EUR
251.3875
1 McDonald s xStock (MCDX) à USD
$295.75
1 McDonald s xStock (MCDX) à MYR
RM1,245.1075
1 McDonald s xStock (MCDX) à TRY
12,332.775
1 McDonald s xStock (MCDX) à JPY
¥44,658.25
1 McDonald s xStock (MCDX) à ARS
ARS$423,102.9075
1 McDonald s xStock (MCDX) à RUB
24,272.2025
1 McDonald s xStock (MCDX) à INR
26,241.8975
1 McDonald s xStock (MCDX) à IDR
Rp4,929,164.695
1 McDonald s xStock (MCDX) à KRW
418,314.715
1 McDonald s xStock (MCDX) à PHP
17,180.1175
1 McDonald s xStock (MCDX) à EGP
￡E.14,071.785
1 McDonald s xStock (MCDX) à BRL
R$1,579.305
1 McDonald s xStock (MCDX) à CAD
C$411.0925
1 McDonald s xStock (MCDX) à BDT
36,031.2225
1 McDonald s xStock (MCDX) à NGN
434,924.035
1 McDonald s xStock (MCDX) à COP
$1,141,890.75
1 McDonald s xStock (MCDX) à ZAR
R.5,083.9425
1 McDonald s xStock (MCDX) à UAH
12,229.2625
1 McDonald s xStock (MCDX) à TZS
T.Sh.726,657.75
1 McDonald s xStock (MCDX) à VES
Bs54,713.75
1 McDonald s xStock (MCDX) à CLP
$283,624.25
1 McDonald s xStock (MCDX) à PKR
Rs83,167.8575
1 McDonald s xStock (MCDX) à KZT
159,950.4725
1 McDonald s xStock (MCDX) à THB
฿9,600.045
1 McDonald s xStock (MCDX) à TWD
NT$9,005.5875
1 McDonald s xStock (MCDX) à AED
د.إ1,085.4025
1 McDonald s xStock (MCDX) à CHF
Fr233.6425
1 McDonald s xStock (MCDX) à HKD
HK$2,300.935
1 McDonald s xStock (MCDX) à AMD
֏113,183.525
1 McDonald s xStock (MCDX) à MAD
.د.م2,694.2825
1 McDonald s xStock (MCDX) à MXN
$5,432.9275
1 McDonald s xStock (MCDX) à SAR
ريال1,109.0625
1 McDonald s xStock (MCDX) à ETB
Br42,735.875
1 McDonald s xStock (MCDX) à KES
KSh38,252.305
1 McDonald s xStock (MCDX) à JOD
د.أ209.68675
1 McDonald s xStock (MCDX) à PLN
1,076.53
1 McDonald s xStock (MCDX) à RON
лв1,289.47
1 McDonald s xStock (MCDX) à SEK
kr2,774.135
1 McDonald s xStock (MCDX) à BGN
лв493.9025
1 McDonald s xStock (MCDX) à HUF
Ft99,579.025
1 McDonald s xStock (MCDX) à CZK
6,172.3025
1 McDonald s xStock (MCDX) à KWD
د.ك90.4995
1 McDonald s xStock (MCDX) à ILS
967.1025
1 McDonald s xStock (MCDX) à BOB
Bs2,046.59
1 McDonald s xStock (MCDX) à AZN
502.775
1 McDonald s xStock (MCDX) à TJS
SM2,744.56
1 McDonald s xStock (MCDX) à GEL
807.3975
1 McDonald s xStock (MCDX) à AOA
Kz269,596.8275
1 McDonald s xStock (MCDX) à BHD
.د.ب111.49775
1 McDonald s xStock (MCDX) à BMD
$295.75
1 McDonald s xStock (MCDX) à DKK
kr1,889.8425
1 McDonald s xStock (MCDX) à HNL
L7,763.4375
1 McDonald s xStock (MCDX) à MUR
13,441.8375
1 McDonald s xStock (MCDX) à NAD
$5,083.9425
1 McDonald s xStock (MCDX) à NOK
kr2,942.7125
1 McDonald s xStock (MCDX) à NZD
$508.69
1 McDonald s xStock (MCDX) à PAB
B/.295.75
1 McDonald s xStock (MCDX) à PGK
K1,236.235
1 McDonald s xStock (MCDX) à QAR
ر.ق1,076.53
1 McDonald s xStock (MCDX) à RSD
дин.29,678.5125
1 McDonald s xStock (MCDX) à UZS
soʻm3,563,252.1925
1 McDonald s xStock (MCDX) à ALL
L24,431.9075
1 McDonald s xStock (MCDX) à ANG
ƒ529.3925
1 McDonald s xStock (MCDX) à AWG
ƒ529.3925
1 McDonald s xStock (MCDX) à BBD
$591.5
1 McDonald s xStock (MCDX) à BAM
KM493.9025
1 McDonald s xStock (MCDX) à BIF
Fr872,166.75
1 McDonald s xStock (MCDX) à BND
$381.5175
1 McDonald s xStock (MCDX) à BSD
$295.75
1 McDonald s xStock (MCDX) à JMD
$47,364.3625
1 McDonald s xStock (MCDX) à KHR
1,187,749.745
1 McDonald s xStock (MCDX) à KMF
Fr124,510.75
1 McDonald s xStock (MCDX) à LAK
6,429,347.6975
1 McDonald s xStock (MCDX) à LKR
Rs89,511.695
1 McDonald s xStock (MCDX) à MDL
L4,936.0675
1 McDonald s xStock (MCDX) à MGA
Ar1,326,231.725
1 McDonald s xStock (MCDX) à MOP
P2,371.915
1 McDonald s xStock (MCDX) à MVR
4,524.975
1 McDonald s xStock (MCDX) à MWK
MK513,454.5325
1 McDonald s xStock (MCDX) à MZN
MT18,898.425
1 McDonald s xStock (MCDX) à NPR
Rs42,002.415
1 McDonald s xStock (MCDX) à PYG
2,068,179.75
1 McDonald s xStock (MCDX) à RWF
Fr427,950.25
1 McDonald s xStock (MCDX) à SBD
$2,428.1075
1 McDonald s xStock (MCDX) à SCR
4,264.715
1 McDonald s xStock (MCDX) à SRD
$11,256.245
1 McDonald s xStock (MCDX) à SVC
$2,587.8125
1 McDonald s xStock (MCDX) à SZL
L5,075.07
1 McDonald s xStock (MCDX) à TMT
m1,038.0825
1 McDonald s xStock (MCDX) à TND
د.ت860.33675
1 McDonald s xStock (MCDX) à TTD
$2,008.1425
1 McDonald s xStock (MCDX) à UGX
Sh1,016,197
1 McDonald s xStock (MCDX) à XAF
Fr165,915.75
1 McDonald s xStock (MCDX) à XCD
$798.525
1 McDonald s xStock (MCDX) à XOF
Fr165,915.75
1 McDonald s xStock (MCDX) à XPF
Fr30,166.5
1 McDonald s xStock (MCDX) à BWP
P3,936.4325
1 McDonald s xStock (MCDX) à BZD
$594.4575
1 McDonald s xStock (MCDX) à CVE
$28,022.3125
1 McDonald s xStock (MCDX) à DJF
Fr52,347.75
1 McDonald s xStock (MCDX) à DOP
$18,525.78
1 McDonald s xStock (MCDX) à DZD
د.ج38,409.0525
1 McDonald s xStock (MCDX) à FJD
$665.4375
1 McDonald s xStock (MCDX) à GNF
Fr2,571,546.25
1 McDonald s xStock (MCDX) à GTQ
Q2,265.445
1 McDonald s xStock (MCDX) à GYD
$61,897.5175
1 McDonald s xStock (MCDX) à ISK
kr35,785.75

Pour une compréhension plus approfondie de McDonald s xStock, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Site officiel de McDonald s xStock
Combien vaut McDonald s xStock (MCDX) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de MCDX en USD est de 295.75 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de MCDX à USD ?
Le prix actuel de MCDX en USD est $ 295.75. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de McDonald s xStock ?
La capitalisation boursière de MCDX est de $ 740.85K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de MCDX ?
L'offre en circulation de MCDX est de 2.50K USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de MCDX ?
MCDX a atteint un prix ATH de 319.1120635657469 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de MCDX ?
MCDX a vu un prix ATL de 294.53922757373954 USD.
Quel est le volume de trading de MCDX ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour MCDX est de $ 99.39K USD.
Est-ce que MCDX va augmenter cette année ?
MCDX pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de MCDX pour une analyse plus approfondie.
1 MCDX = 295.75 USD

