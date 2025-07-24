MCDX

McDonald’s xStock (MCDx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. MCDx tracks the price of McDonald's Corporation (the underlying). MCDx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of McDonald's Corporation, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Nom de la cryptomonnaieMCDX

ClassementNo.2360

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)78,286.79%

Offre en circulation2,463.12389797

Offre maximale∞

Offre totale5,499.97979496

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique319.1120635657469,2025-09-04

Prix le plus bas294.53922757373954,2025-07-24

Blockchain publiqueSOL

