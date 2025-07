Informations sur Lumia (LUMIA)

Lumia is the first next-generation blockchain that provides a comprehensive solution across the entire life cycle of RWAs, from asset tokenization, to liquidity aggregation, and finally connectivity to the millions of traders in DeFi.

Site officiel : https://lumia.org/ Livre blanc : https://docs.lumia.org/ Explorateur de blocs : https://explorer.lumia.org/