Informations sur Lagrange (LA)

Lagrange builds two core products: a decentralized ZK Prover Network and a ZK Coprocessor. Lagrange’s ZK Prover Network is the foundational layer that offers universal proof generation for a variety of use cases, such as rollups, ZK coprocessing and cross-chain messaging. The ZK Coprocessor enables developers to prove custom SQL queries over onchain data, directly from smart contracts.

Site officiel : https://www.lagrangefoundation.org/ Livre blanc : https://docsend.com/view/s/xqjhg8qhsciazsz6 Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x0fc2a55d5BD13033f1ee0cdd11f60F7eFe66f467