Informations sur KulaDAO (KULA)

KulaDAO is a blockchain-based governance platform focused on enabling sustainable economic development by aligning stakeholder agreements through smart contracts. By leveraging decentralized technology, KulaDAO fosters transparency, accountability, and equitable participation in projects that create real-world impact.

Site officiel : https://kula.com Livre blanc : https://doc.clickup.com/9014378514/p/h/8cmt00j-14774/d45f6e42fd26600 Explorateur de blocs : https://subnets.avax.network/c-chain/address/0x99F2BDf00ACd067c65A79a0b6A3914C555196EA4