Informations sur K-POP Click (KPC)

As a space that presents communication between KPOP artists and users through KPOP-related blockchain platforms, K Pop Click intends to present a new worldview of KPOP in conjunction with Metabus in the future.

Site officiel : https://www.kpopclick.com/ Explorateur de blocs : https://polygonscan.com/token/0x6b340661bb35553e1279d334f3454cc59a5d1492?a=0xb864ad390751fe7bcf80d5ea99f0b4d8dd495c53