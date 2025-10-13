Le prix en temps réel de Quack AI est aujourd'hui de 0.025798 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de Q à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix Q facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Quack AI est aujourd'hui de 0.025798 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de Q à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix Q facilement sur MEXC maintenant.

Logo de Quack AI

Cours Quack AI(Q)

Prix en temps réel : 1 Q à USD

$0.025798
$0.025798$0.025798
+22.26%1D
USD
Graphique du prix de Quack AI (Q) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-13 20:25:13 (UTC+8)

Informations sur le prix de Quack AI (Q) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.020233
$ 0.020233$ 0.020233
Bas 24 h
$ 0.029267
$ 0.029267$ 0.029267
Haut 24 h

$ 0.020233
$ 0.020233$ 0.020233

$ 0.029267
$ 0.029267$ 0.029267

--
----

--
----

+0.25%

+22.26%

-27.07%

-27.07%

Le prix en temps réel de Quack AI (Q) est de $ 0.025798. Au cours des dernières 24 heures, Q a évolué entre un minimum de $ 0.020233 et un maximum de $ 0.029267, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de Q est --, tandis que son prix le plus bas historique est de --.

En termes de performance à court terme, Q a évolué de +0.25% au cours de la dernière heure, +22.26% sur 24 heures et de -27.07% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Quack AI (Q)

--
----

$ 486.91K
$ 486.91K$ 486.91K

$ 257.98M
$ 257.98M$ 257.98M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

La capitalisation boursière actuelle de Quack AI est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 486.91K. L'offre en circulation de Q est de --, avec une offre totale de 10000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 257.98M.

Historique du prix de Quack AI (Q) en USD

Suivez la variation du prix de Quack AI aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.00469707+22.26%
30 jours$ +0.008184+46.46%
60 jours$ +0.023798+1,189.90%
90 jours$ +0.023798+1,189.90%
Variation du prix de Quack AI aujourd'hui

Aujourd'hui, Q a enregistré une variation de $ +0.00469707 (+22.26%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Quack AI sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ +0.008184 (+46.46%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Quack AI

En élargissant la vue à 60 jours, Q a constaté une variation de $ +0.023798 (+1,189.90%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Quack AI sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.023798 (+1,189.90%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Quack AI (Q) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Quack AI.

Qu'est-ce que Quack AI (Q)

Quack AI – La couche de gouvernance IA pour le Web3. Quack AI est une infrastructure de gouvernance modulaire et « plug-and-play » qui automatise la création de propositions, l’évaluation des risques, le vote et l’exécution à travers les différentes blockchains — offrant une gouvernance native à l’IA à grande échelle.

Quack AI est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Quack AI. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de Qpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le Quack AI sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Quack AI fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de Quack AI (USD)

Combien vaudra Quack AI (Q) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Quack AI (Q) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Quack AI.

Consultez la prévision de prix de Quack AI maintenant !

Tokenomics de Quack AI (Q)

Comprendre la tokenomics de Quack AI (Q) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token Q !

Guide d'achat de Quack AI (Q)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Quack AI? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Quack AI. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

Q en devises locales

1 Quack AI (Q) à VND
678.87437
1 Quack AI (Q) à AUD
A$0.03947094
1 Quack AI (Q) à GBP
0.0193485
1 Quack AI (Q) à EUR
0.02218628
1 Quack AI (Q) à USD
$0.025798
1 Quack AI (Q) à MYR
RM0.10886756
1 Quack AI (Q) à TRY
1.0783564
1 Quack AI (Q) à JPY
¥3.921296
1 Quack AI (Q) à ARS
ARS$36.69688106
1 Quack AI (Q) à RUB
2.07828688
1 Quack AI (Q) à INR
2.28802462
1 Quack AI (Q) à IDR
Rp429.96649468
1 Quack AI (Q) à KRW
36.80162094
1 Quack AI (Q) à PHP
1.50350744
1 Quack AI (Q) à EGP
￡E.1.23108056
1 Quack AI (Q) à BRL
R$0.14111506
1 Quack AI (Q) à CAD
C$0.0361172
1 Quack AI (Q) à BDT
3.13858468
1 Quack AI (Q) à NGN
37.6612103
1 Quack AI (Q) à COP
$101.16840488
1 Quack AI (Q) à ZAR
R.0.44785328
1 Quack AI (Q) à UAH
1.0731968
1 Quack AI (Q) à TZS
T.Sh.63.23038204
1 Quack AI (Q) à VES
Bs4.979014
1 Quack AI (Q) à CLP
$24.662888
1 Quack AI (Q) à PKR
Rs7.29773824
1 Quack AI (Q) à KZT
13.84733448
1 Quack AI (Q) à THB
฿0.83946692
1 Quack AI (Q) à TWD
NT$0.79225658
1 Quack AI (Q) à AED
د.إ0.09467866
1 Quack AI (Q) à CHF
Fr0.0206384
1 Quack AI (Q) à HKD
HK$0.20045046
1 Quack AI (Q) à AMD
֏9.8651552
1 Quack AI (Q) à MAD
.د.م0.2360517
1 Quack AI (Q) à MXN
$0.477263
1 Quack AI (Q) à SAR
ريال0.0967425
1 Quack AI (Q) à ETB
Br3.78301872
1 Quack AI (Q) à KES
KSh3.33129574
1 Quack AI (Q) à JOD
د.أ0.018290782
1 Quack AI (Q) à PLN
0.09493664
1 Quack AI (Q) à RON
лв0.11325322
1 Quack AI (Q) à SEK
kr0.24559696
1 Quack AI (Q) à BGN
лв0.04334064
1 Quack AI (Q) à HUF
Ft8.75377736
1 Quack AI (Q) à CZK
0.54278992
1 Quack AI (Q) à KWD
د.ك0.007894188
1 Quack AI (Q) à ILS
0.08461744
1 Quack AI (Q) à BOB
Bs0.17852216
1 Quack AI (Q) à AZN
0.0438566
1 Quack AI (Q) à TJS
SM0.23656766
1 Quack AI (Q) à GEL
0.0696546
1 Quack AI (Q) à AOA
Kz23.51668286
1 Quack AI (Q) à BHD
.د.ب0.009700048
1 Quack AI (Q) à BMD
$0.025798
1 Quack AI (Q) à DKK
kr0.1663971
1 Quack AI (Q) à HNL
L0.67693952
1 Quack AI (Q) à MUR
1.1686494
1 Quack AI (Q) à NAD
$0.4463054
1 Quack AI (Q) à NOK
kr0.26030182
1 Quack AI (Q) à NZD
$0.04488852
1 Quack AI (Q) à PAB
B/.0.025798
1 Quack AI (Q) à PGK
K0.10809362
1 Quack AI (Q) à QAR
ر.ق0.0941627
1 Quack AI (Q) à RSD
дин.2.6120475
1 Quack AI (Q) à UZS
soʻm314.60970576
1 Quack AI (Q) à ALL
L2.15387502
1 Quack AI (Q) à ANG
ƒ0.04617842
1 Quack AI (Q) à AWG
ƒ0.04617842
1 Quack AI (Q) à BBD
$0.051596
1 Quack AI (Q) à BAM
KM0.04334064
1 Quack AI (Q) à BIF
Fr75.871918
1 Quack AI (Q) à BND
$0.03327942
1 Quack AI (Q) à BSD
$0.025798
1 Quack AI (Q) à JMD
$4.14290082
1 Quack AI (Q) à KHR
103.60631588
1 Quack AI (Q) à KMF
Fr10.938352
1 Quack AI (Q) à LAK
560.82607574
1 Quack AI (Q) à LKR
Rs7.80079924
1 Quack AI (Q) à MDL
L0.43624418
1 Quack AI (Q) à MGA
Ar115.6859714
1 Quack AI (Q) à MOP
P0.206384
1 Quack AI (Q) à MVR
0.3947094
1 Quack AI (Q) à MWK
MK44.7105138
1 Quack AI (Q) à MZN
MT1.6484922
1 Quack AI (Q) à NPR
Rs3.65506064
1 Quack AI (Q) à PYG
181.669516
1 Quack AI (Q) à RWF
Fr37.432898
1 Quack AI (Q) à SBD
$0.21231754
1 Quack AI (Q) à SCR
0.3818104
1 Quack AI (Q) à SRD
$1.00431614
1 Quack AI (Q) à SVC
$0.22547452
1 Quack AI (Q) à SZL
L0.44604742
1 Quack AI (Q) à TMT
m0.090293
1 Quack AI (Q) à TND
د.ت0.075639736
1 Quack AI (Q) à TTD
$0.17491044
1 Quack AI (Q) à UGX
Sh88.332352
1 Quack AI (Q) à XAF
Fr14.601668
1 Quack AI (Q) à XCD
$0.0696546
1 Quack AI (Q) à XOF
Fr14.601668
1 Quack AI (Q) à XPF
Fr2.657194
1 Quack AI (Q) à BWP
P0.34491926
1 Quack AI (Q) à BZD
$0.051596
1 Quack AI (Q) à CVE
$2.45390576
1 Quack AI (Q) à DJF
Fr4.566246
1 Quack AI (Q) à DOP
$1.62088834
1 Quack AI (Q) à DZD
د.ج3.3588996
1 Quack AI (Q) à FJD
$0.05856146
1 Quack AI (Q) à GNF
Fr224.31361
1 Quack AI (Q) à GTQ
Q0.1973547
1 Quack AI (Q) à GYD
$5.39358786
1 Quack AI (Q) à ISK
kr3.147356

Ressources de Quack AI

Pour une compréhension plus approfondie de Quack AI, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de Quack AI
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Quack AI

Combien vaut Quack AI (Q) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de Q en USD est de 0.025798 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de Q à USD ?
Le prix actuel de Q en USD est $ 0.025798. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Quack AI ?
La capitalisation boursière de Q est de -- USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de Q ?
L'offre en circulation de Q est de -- USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de Q ?
Q a atteint un prix ATH de -- USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de Q ?
Q a vu un prix ATL de -- USD.
Quel est le volume de trading de Q ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour Q est de $ 486.91K USD.
Est-ce que Q va augmenter cette année ?
Q pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de Q pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-13 20:25:13 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Quack AI (Q)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-12 07:40:07Mises à jour de l'industrie
Les retraits de Bitcoin continuent, avec un transfert net sortant de 2 167,72 BTC des CEX au cours des dernières 24 heures
10-12 05:22:00Mises à jour de l'industrie
Les liquidations sur le marché atteignent 780 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, plus de 200 000 traders liquidés
10-11 21:42:43Mises à jour de l'industrie
La Dominance du Bitcoin Repasse Au-dessus de 60%, La Capitalisation du Marché des Altcoins Chute de Près de 15% en Quatre Jours
10-11 14:30:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies chute à 27, s'effondrant de la zone "Avidité" à "Peur" en 1 jour
10-11 11:20:00Mises à jour de l'industrie
Au cours des dernières 24 heures, plus de 1,51 million de personnes dans le monde ont été liquidées, avec un montant total de liquidation atteignant 13,512 milliards de dollars
10-11 09:36:12Mises à jour de l'industrie
Le marché crypto connaît une nouvelle situation "519", plus de 600 milliards de dollars de capitalisation du marché crypto s'évaporent en peu de temps

Actualités à la une

Pourquoi tant de gens continuent-ils à perdre de l’argent dans une phase haussière ?

October 6, 2025

L’essor des réseaux Bitcoin de niveau 2 : Comprendre la technologie qui façonne l’avenir de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025 : Quand TOTAL3 atteint de nouveaux sommets mais que votre portefeuille ne bouge pas

October 5, 2025
Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

Calculatrice pour Q vers USD

Montant

Q
Q
USD
USD

1 Q = 0.025798 USD

Trader Q

Q/USDT
$0.025798
$0.025798$0.025798
+22.26%

