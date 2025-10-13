Le prix en temps réel de KaratDAO est aujourd'hui de 0.0005856 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de KARAT à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix KARAT facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de KaratDAO est aujourd'hui de 0.0005856 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de KARAT à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix KARAT facilement sur MEXC maintenant.

Informations sur le prix de KaratDAO (KARAT) en USD

Le prix en temps réel de KaratDAO (KARAT) est de $ 0,0005856. Au cours des dernières 24 heures, KARAT a évolué entre un minimum de $ 0,0005845 et un maximum de $ 0,0005861, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de KARAT est $ 0,05802041506845649, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0,000463150077110209.

En termes de performance à court terme, KARAT a évolué de 0,00% au cours de la dernière heure, +0,03% sur 24 heures et de -0,16% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour KaratDAO (KARAT)

La capitalisation boursière actuelle de KaratDAO est de $ 149,64K, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 53,61K. L'offre en circulation de KARAT est de 255,54M, avec une offre totale de 1997249433. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1,17M.

Historique du prix de KaratDAO (KARAT) en USD

Suivez la variation du prix de KaratDAO aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0,000000176+0,03%
30 jours$ -0,0000143-2,39%
60 jours$ +0,000008+1,38%
90 jours$ +0,0000535+10,05%
Variation du prix de KaratDAO aujourd'hui

Aujourd'hui, KARAT a enregistré une variation de $ +0,000000176 (+0,03%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de KaratDAO sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0,0000143 (-2,39%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de KaratDAO

En élargissant la vue à 60 jours, KARAT a constaté une variation de $ +0,000008 (+1,38%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de KaratDAO sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0,0000535 (+10,05%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de KaratDAO (KARAT) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de KaratDAO.

Qu'est-ce que KaratDAO (KARAT)

Karat leverages on-chain MPC and ZK technologies to create a sharable Web 2 & 3 ID data layer. Karat encrypts user data such as email and Twitter, links it to the user’s wallet, and stores it on IPFS. Users and nodes are then given the MPC private key, allowing them to completely decentralize control over all data access permissions. This infrastructure is intended to be the infrastructure of all future Dapps that require Web3 social, data indexing, advertising delivery, and login permission calls.

KaratDAO est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en KaratDAO. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de KARATpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le KaratDAO sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de KaratDAO fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de KaratDAO (USD)

Combien vaudra KaratDAO (KARAT) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs KaratDAO (KARAT) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour KaratDAO.

Consultez la prévision de prix de KaratDAO maintenant !

Tokenomics de KaratDAO (KARAT)

Comprendre la tokenomics de KaratDAO (KARAT) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token KARAT !

Guide d'achat de KaratDAO (KARAT)

Vous cherchez à savoir comment acheter du KaratDAO? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du KaratDAO. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

KARAT en devises locales

Combien vaut KaratDAO (KARAT) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de KARAT en USD est de 0,0005856 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de KARAT à USD ?
Le prix actuel de KARAT en USD est $ 0,0005856. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de KaratDAO ?
La capitalisation boursière de KARAT est de $ 149,64K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de KARAT ?
L'offre en circulation de KARAT est de 255,54M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de KARAT ?
KARAT a atteint un prix ATH de 0,05802041506845649 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de KARAT ?
KARAT a vu un prix ATL de 0,000463150077110209 USD.
Quel est le volume de trading de KARAT ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour KARAT est de $ 53,61K USD.
Est-ce que KARAT va augmenter cette année ?
KARAT pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de KARAT pour une analyse plus approfondie.
10-12 07:40:07Mises à jour de l'industrie
Les retraits de Bitcoin continuent, avec un transfert net sortant de 2 167,72 BTC des CEX au cours des dernières 24 heures
10-12 05:22:00Mises à jour de l'industrie
Les liquidations sur le marché atteignent 780 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, plus de 200 000 traders liquidés
10-11 21:42:43Mises à jour de l'industrie
La Dominance du Bitcoin Repasse Au-dessus de 60%, La Capitalisation du Marché des Altcoins Chute de Près de 15% en Quatre Jours
10-11 14:30:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies chute à 27, s'effondrant de la zone "Avidité" à "Peur" en 1 jour
10-11 11:20:00Mises à jour de l'industrie
Au cours des dernières 24 heures, plus de 1,51 million de personnes dans le monde ont été liquidées, avec un montant total de liquidation atteignant 13,512 milliards de dollars
10-11 09:36:12Mises à jour de l'industrie
Le marché crypto connaît une nouvelle situation "519", plus de 600 milliards de dollars de capitalisation du marché crypto s'évaporent en peu de temps

