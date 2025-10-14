Le prix en temps réel de John Tsubasa Rivals est aujourd'hui de 0.01538 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de JOHN à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix JOHN facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de John Tsubasa Rivals est aujourd'hui de 0.01538 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de JOHN à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix JOHN facilement sur MEXC maintenant.

Cours John Tsubasa Rivals(JOHN)

$0.01538
+1.92%1D
USD
Graphique du prix de John Tsubasa Rivals (JOHN) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-14 04:19:19 (UTC+8)

Informations sur le prix de John Tsubasa Rivals (JOHN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.01475
Bas 24 h
$ 0.01558
Haut 24 h

$ 0.01475
$ 0.01558
--
--
-0.72%

+1.92%

+0.85%

+0.85%

Le prix en temps réel de John Tsubasa Rivals (JOHN) est de $ 0.01538. Au cours des dernières 24 heures, JOHN a évolué entre un minimum de $ 0.01475 et un maximum de $ 0.01558, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de JOHN est --, tandis que son prix le plus bas historique est de --.

En termes de performance à court terme, JOHN a évolué de -0.72% au cours de la dernière heure, +1.92% sur 24 heures et de +0.85% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour John Tsubasa Rivals (JOHN)

--
$ 166.44K
$ 15.38M
--
1,000,000,000
KLAY

La capitalisation boursière actuelle de John Tsubasa Rivals est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 166.44K. L'offre en circulation de JOHN est de --, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 15.38M.

Historique du prix de John Tsubasa Rivals (JOHN) en USD

Suivez la variation du prix de John Tsubasa Rivals aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.0002897+1.92%
30 jours$ -0.00097-5.94%
60 jours$ -0.00268-14.84%
90 jours$ +0.00538+53.80%
Variation du prix de John Tsubasa Rivals aujourd'hui

Aujourd'hui, JOHN a enregistré une variation de $ +0.0002897 (+1.92%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de John Tsubasa Rivals sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.00097 (-5.94%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de John Tsubasa Rivals

En élargissant la vue à 60 jours, JOHN a constaté une variation de $ -0.00268 (-14.84%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de John Tsubasa Rivals sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.00538 (+53.80%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de John Tsubasa Rivals (JOHN) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de John Tsubasa Rivals.

Qu'est-ce que John Tsubasa Rivals (JOHN)

Captain Tsubasa -RIVALS- | Mini App est un jeu de football nouvelle génération qui fusionne l'univers emblématique de Captain Tsubasa avec la puissance du Web3. JOHN joue un rôle essentiel dans le développement de l'ensemble de l'écosystème, garantissant aux joueurs une expérience durable et pleine de valeur sur le long terme.

John Tsubasa Rivals est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en John Tsubasa Rivals. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de JOHNpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le John Tsubasa Rivals sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de John Tsubasa Rivals fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de John Tsubasa Rivals (USD)

Combien vaudra John Tsubasa Rivals (JOHN) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs John Tsubasa Rivals (JOHN) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour John Tsubasa Rivals.

Consultez la prévision de prix de John Tsubasa Rivals maintenant !

Tokenomics de John Tsubasa Rivals (JOHN)

Comprendre la tokenomics de John Tsubasa Rivals (JOHN) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token JOHN !

Guide d'achat de John Tsubasa Rivals (JOHN)

Vous cherchez à savoir comment acheter du John Tsubasa Rivals? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du John Tsubasa Rivals. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

JOHN en devises locales

Ressources de John Tsubasa Rivals

Pour une compréhension plus approfondie de John Tsubasa Rivals, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur John Tsubasa Rivals

Combien vaut John Tsubasa Rivals (JOHN) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de JOHN en USD est de 0.01538 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de JOHN à USD ?
Le prix actuel de JOHN en USD est $ 0.01538. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de John Tsubasa Rivals ?
La capitalisation boursière de JOHN est de -- USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de JOHN ?
L'offre en circulation de JOHN est de -- USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de JOHN ?
JOHN a atteint un prix ATH de -- USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de JOHN ?
JOHN a vu un prix ATL de -- USD.
Quel est le volume de trading de JOHN ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour JOHN est de $ 166.44K USD.
Est-ce que JOHN va augmenter cette année ?
JOHN pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de JOHN pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur John Tsubasa Rivals (JOHN)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-13 21:33:00Mises à jour de l'industrie
CoinShares : Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré un afflux net de 3,17 milliards de dollars la semaine dernière, avec un afflux record depuis le début de l'année atteignant 48,7 milliards de dollars
10-13 17:20:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de crainte des cryptomonnaies monte à 38, le sentiment de peur s'atténue
10-13 10:50:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation boursière totale des cryptomonnaies rebondit au-dessus de 4 billions de dollars, avec une augmentation de 5,6% en 24h
10-12 07:40:07Mises à jour de l'industrie
Les retraits de Bitcoin continuent, avec un transfert net sortant de 2 167,72 BTC des CEX au cours des dernières 24 heures
10-12 05:22:00Mises à jour de l'industrie
Les liquidations sur le marché atteignent 780 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, plus de 200 000 traders liquidés
10-11 21:42:43Mises à jour de l'industrie
La Dominance du Bitcoin Repasse Au-dessus de 60%, La Capitalisation du Marché des Altcoins Chute de Près de 15% en Quatre Jours

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir.

