JOHN

Captain Tsubasa -RIVALS- | Mini App est un jeu de football nouvelle génération qui fusionne l’univers emblématique de Captain Tsubasa avec la puissance du Web3. JOHN joue un rôle essentiel dans le développement de l’ensemble de l’écosystème, garantissant aux joueurs une expérience durable et pleine de valeur sur le long terme.

Nom de la cryptomonnaieJOHN

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale1 000 000 000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueKLAY

IntroductionCaptain Tsubasa -RIVALS- | Mini App est un jeu de football nouvelle génération qui fusionne l’univers emblématique de Captain Tsubasa avec la puissance du Web3. JOHN joue un rôle essentiel dans le développement de l’ensemble de l’écosystème, garantissant aux joueurs une expérience durable et pleine de valeur sur le long terme.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.