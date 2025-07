Informations sur iUP (IUP)

IUPPITER is a Web3 gaming platform that enables digital asset ownership, cross-game interoperability, and decentralized game economies through its proprietary DOCK middleware.

Site officiel : https://www.iuppiter.io Livre blanc : https://iuppiter.gitbook.io/iuppiter_whitepaper Explorateur de blocs : https://explorer.xpla.io/mainnet/address/xpla10804823gxas3d9g8knrutvzkkz92m2ctvsafnan8zw6cqa6sd47qfdg9k8