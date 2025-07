Informations sur MEET48 (IDOL)

The $IDOL token is the core utility token of the MEET48 ecosystem, designed to power a wide range of functionalities within its AI-driven entertainment platform, launchpad, metaverse, and Web3.0 applications.

Site officiel : https://www.meet48.com Livre blanc : https://github.com/MEET48 Explorateur de blocs : https://bscscan.com/token/0x3B4de3c7855C03bB9F50ea252cD2c9FA1125Ab07#balances