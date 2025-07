Informations sur SPACE ID (ID)

SPACE ID is building a universal name service network with a one-stop identity platform to discover, register, trade, and manage Web3 domains. It also includes a Web3 Name SDK & API for developers across blockchains and provides a multi-chain name service for everyone to easily build and create a Web3 identity.

Site officiel : https://space.id Livre blanc : https://docs.space.id Explorateur de blocs : https://bscscan.com/token/0x2dff88a56767223a5529ea5960da7a3f5f766406