Informations sur Hedera Guild Game (HGG)

Hedera Guild Game Token is Hedera-based reward-type token commonly used in an ecosystem where blockchain-based NFT mobile games and metaverses are organically connected that are developed and supplied by Hedera Guild Game.

Site officiel : https://hguild.io/ Livre blanc : https://hguild.io/resources/doc/HGGWP1.1eng.pdf Explorateur de blocs : https://hashscan.io/mainnet/token/0.0.6722561