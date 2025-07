Informations sur Heurist (HEU)

Heurist is a decentralized AI-as-a-Service cloud. We aggregate compute resources from individual GPU owners and data centers to provide serverless AI services. Heurist's API-first infrastructure eliminates the need for developers to manage GPU machines, enabling cost-efficient, censorship-free AI integration with APIs.

Site officiel : https://www.heurist.ai/ Livre blanc : https://github.com/heurist-network/whitepaper/blob/main/Heurist_Whitepaper.pdf Explorateur de blocs : https://basescan.org/address/0xEF22cb48B8483dF6152e1423b19dF5553BbD818b