Informations sur GVNR (GVNR)

GVNR mobilises dormant liquidity by bringing Bitcoin into DeFi securely. Users can collateralise native $BTC without sacrificing trust or triggering taxable events by wrapping or bridging, unleashing its potential as a powerhouse for cross-chain innovation.

Site officiel : http://gvnr.xyz/ Livre blanc : https://docs.gvnr.xyz/docs/gvnr-whitepaper Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0xfc60fc0145d7330e5abcfc52af7b043a1ce18e7d