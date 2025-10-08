Le prix en temps réel de Graphite est aujourd'hui de 0.5387 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de GP à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix GP facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Graphite est aujourd'hui de 0.5387 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de GP à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix GP facilement sur MEXC maintenant.

Prix en temps réel : 1 GP à USD

$0.5387
$0.5387
-33.14%1D
USD
Graphique du prix de Graphite (GP) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 16:10:08 (UTC+8)

Informations sur le prix de Graphite (GP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.45
$ 0.45
Bas 24 h
$ 0.8422
$ 0.8422
Haut 24 h

$ 0.45
$ 0.45

$ 0.8422
$ 0.8422

$ 6.974056528051682
$ 6.974056528051682

$ 0.027421874976476645
$ 0.027421874976476645

+4.45%

-33.14%

-34.92%

-34.92%

Le prix en temps réel de Graphite (GP) est de $ 0.5387. Au cours des dernières 24 heures, GP a évolué entre un minimum de $ 0.45 et un maximum de $ 0.8422, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GP est $ 6.974056528051682, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.027421874976476645.

En termes de performance à court terme, GP a évolué de +4.45% au cours de la dernière heure, -33.14% sur 24 heures et de -34.92% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Graphite (GP)

No.958

$ 17.12M
$ 17.12M

$ 180.59K
$ 180.59K

$ 31.96M
$ 31.96M

31.79M
31.79M

59,335,029.42711455
59,335,029.42711455

SOL

La capitalisation boursière actuelle de Graphite est de $ 17.12M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 180.59K. L'offre en circulation de GP est de 31.79M, avec une offre totale de 59335029.42711455. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 31.96M.

Historique du prix de Graphite (GP) en USD

Suivez la variation du prix de Graphite aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.267013-33.14%
30 jours$ -0.9016-62.60%
60 jours$ -1.4543-72.98%
90 jours$ -1.0413-65.91%
Variation du prix de Graphite aujourd'hui

Aujourd'hui, GP a enregistré une variation de $ -0.267013 (-33.14%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Graphite sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.9016 (-62.60%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Graphite

En élargissant la vue à 60 jours, GP a constaté une variation de $ -1.4543 (-72.98%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Graphite sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ -1.0413 (-65.91%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Graphite (GP) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Graphite.

Qu'est-ce que Graphite (GP)

$GP, aussi appelé Graphite Protocol, est un memecoin étroitement lié à l'écosystème Solana, géré par l'équipe de SolportTom. Le projet a contribué à des plateformes comme @bonk_fun et @LiveBonk. $GP joue un rôle clé dans les récompenses de l'écosystème, le compte officiel X partageant régulièrement des mises à jour et des partenariats.

Graphite est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Graphite. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de GPpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le Graphite sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Graphite fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de Graphite (USD)

Combien vaudra Graphite (GP) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Graphite (GP) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Graphite.

Consultez la prévision de prix de Graphite maintenant !

Tokenomics de Graphite (GP)

Comprendre la tokenomics de Graphite (GP) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token GP !

Guide d'achat de Graphite (GP)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Graphite? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Graphite. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

GP en devises locales

1 Graphite (GP) à VND
14,175.8905
1 Graphite (GP) à AUD
A$0.818824
1 Graphite (GP) à GBP
0.398638
1 Graphite (GP) à EUR
0.457895
1 Graphite (GP) à USD
$0.5387
1 Graphite (GP) à MYR
RM2.267927
1 Graphite (GP) à TRY
22.46379
1 Graphite (GP) à JPY
¥81.8824
1 Graphite (GP) à ARS
ARS$770.669607
1 Graphite (GP) à RUB
44.1734
1 Graphite (GP) à INR
47.820399
1 Graphite (GP) à IDR
Rp8,978.329742
1 Graphite (GP) à KRW
767.37815
1 Graphite (GP) à PHP
31.217665
1 Graphite (GP) à EGP
￡E.25.631346
1 Graphite (GP) à BRL
R$2.882045
1 Graphite (GP) à CAD
C$0.748793
1 Graphite (GP) à BDT
65.66753
1 Graphite (GP) à NGN
791.037854
1 Graphite (GP) à COP
$2,087.979652
1 Graphite (GP) à ZAR
R.9.260253
1 Graphite (GP) à UAH
22.291406
1 Graphite (GP) à TZS
T.Sh.1,323.5859
1 Graphite (GP) à VES
Bs99.6595
1 Graphite (GP) à CLP
$516.6133
1 Graphite (GP) à PKR
Rs152.77532
1 Graphite (GP) à KZT
291.501344
1 Graphite (GP) à THB
฿17.480815
1 Graphite (GP) à TWD
NT$16.462672
1 Graphite (GP) à AED
د.إ1.977029
1 Graphite (GP) à CHF
Fr0.43096
1 Graphite (GP) à HKD
HK$4.191086
1 Graphite (GP) à AMD
֏206.316713
1 Graphite (GP) à MAD
.د.م4.918331
1 Graphite (GP) à MXN
$9.91208
1 Graphite (GP) à SAR
ريال2.020125
1 Graphite (GP) à ETB
Br78.413172
1 Graphite (GP) à KES
KSh69.567718
1 Graphite (GP) à JOD
د.أ0.3819383
1 Graphite (GP) à PLN
1.966255
1 Graphite (GP) à RON
лв2.359506
1 Graphite (GP) à SEK
kr5.079941
1 Graphite (GP) à BGN
лв0.905016
1 Graphite (GP) à HUF
Ft181.86512
1 Graphite (GP) à CZK
11.280378
1 Graphite (GP) à KWD
د.ك0.1648422
1 Graphite (GP) à ILS
1.761549
1 Graphite (GP) à BOB
Bs3.733191
1 Graphite (GP) à AZN
0.91579
1 Graphite (GP) à TJS
SM4.999136
1 Graphite (GP) à GEL
1.459877
1 Graphite (GP) à AOA
Kz491.062759
1 Graphite (GP) à BHD
.د.ب0.2025512
1 Graphite (GP) à BMD
$0.5387
1 Graphite (GP) à DKK
kr3.453067
1 Graphite (GP) à HNL
L14.157036
1 Graphite (GP) à MUR
24.640138
1 Graphite (GP) à NAD
$9.276414
1 Graphite (GP) à NOK
kr5.387
1 Graphite (GP) à NZD
$0.931951
1 Graphite (GP) à PAB
B/.0.5387
1 Graphite (GP) à PGK
K2.26254
1 Graphite (GP) à QAR
ر.ق1.966255
1 Graphite (GP) à RSD
дин.54.268638
1 Graphite (GP) à UZS
soʻm6,490.359953
1 Graphite (GP) à ALL
L44.722874
1 Graphite (GP) à ANG
ƒ0.964273
1 Graphite (GP) à AWG
ƒ0.964273
1 Graphite (GP) à BBD
$1.0774
1 Graphite (GP) à BAM
KM0.899629
1 Graphite (GP) à BIF
Fr1,588.6263
1 Graphite (GP) à BND
$0.694923
1 Graphite (GP) à BSD
$0.5387
1 Graphite (GP) à JMD
$86.326675
1 Graphite (GP) à KHR
2,163.451522
1 Graphite (GP) à KMF
Fr227.8701
1 Graphite (GP) à LAK
11,710.869331
1 Graphite (GP) à LKR
Rs163.139908
1 Graphite (GP) à MDL
L8.99629
1 Graphite (GP) à MGA
Ar2,404.907636
1 Graphite (GP) à MOP
P4.320374
1 Graphite (GP) à MVR
8.24211
1 Graphite (GP) à MWK
MK935.242457
1 Graphite (GP) à MZN
MT34.42293
1 Graphite (GP) à NPR
Rs76.560044
1 Graphite (GP) à PYG
3,767.1291
1 Graphite (GP) à RWF
Fr779.4989
1 Graphite (GP) à SBD
$4.433501
1 Graphite (GP) à SCR
7.994308
1 Graphite (GP) à SRD
$20.502922
1 Graphite (GP) à SVC
$4.719012
1 Graphite (GP) à SZL
L9.271027
1 Graphite (GP) à TMT
m1.88545
1 Graphite (GP) à TND
د.ت1.573004
1 Graphite (GP) à TTD
$3.66316
1 Graphite (GP) à UGX
Sh1,857.4376
1 Graphite (GP) à XAF
Fr303.8268
1 Graphite (GP) à XCD
$1.45449
1 Graphite (GP) à XOF
Fr303.8268
1 Graphite (GP) à XPF
Fr54.9474
1 Graphite (GP) à BWP
P7.175484
1 Graphite (GP) à BZD
$1.082787
1 Graphite (GP) à CVE
$50.944859
1 Graphite (GP) à DJF
Fr95.8886
1 Graphite (GP) à DOP
$33.765716
1 Graphite (GP) à DZD
د.ج70.08487
1 Graphite (GP) à FJD
$1.217462
1 Graphite (GP) à GNF
Fr4,683.9965
1 Graphite (GP) à GTQ
Q4.131829
1 Graphite (GP) à GYD
$112.836102
1 Graphite (GP) à ISK
kr65.1827

Ressources de Graphite

Pour une compréhension plus approfondie de Graphite, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de Graphite
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Graphite

Combien vaut Graphite (GP) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de GP en USD est de 0.5387 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de GP à USD ?
Le prix actuel de GP en USD est $ 0.5387. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Graphite ?
La capitalisation boursière de GP est de $ 17.12M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de GP ?
L'offre en circulation de GP est de 31.79M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de GP ?
GP a atteint un prix ATH de 6.974056528051682 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de GP ?
GP a vu un prix ATL de 0.027421874976476645 USD.
Quel est le volume de trading de GP ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour GP est de $ 180.59K USD.
Est-ce que GP va augmenter cette année ?
GP pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de GP pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 16:10:08 (UTC+8)

Actualités à la une

Pourquoi tant de gens continuent-ils à perdre de l’argent dans une phase haussière ?

October 6, 2025

L’essor des réseaux Bitcoin de niveau 2 : Comprendre la technologie qui façonne l’avenir de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025 : Quand TOTAL3 atteint de nouveaux sommets mais que votre portefeuille ne bouge pas

October 5, 2025
Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

