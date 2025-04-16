GP

$GP, aussi appelé Graphite Protocol, est un memecoin étroitement lié à l'écosystème Solana, géré par l'équipe de SolportTom. Le projet a contribué à des plateformes comme @bonk_fun et @LiveBonk. $GP joue un rôle clé dans les récompenses de l'écosystème, le compte officiel X partageant régulièrement des mises à jour et des partenariats.

Nom de la cryptomonnaieGP

ClassementNo.797

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)3.22%

Offre en circulation31,339,599.91167026

Offre maximale0

Offre totale59,335,037.62390885

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique6.974056528051682,2025-07-26

Prix le plus bas0.027421874976476645,2025-04-16

Blockchain publiqueSOL

Introduction$GP, aussi appelé Graphite Protocol, est un memecoin étroitement lié à l'écosystème Solana, géré par l'équipe de SolportTom. Le projet a contribué à des plateformes comme @bonk_fun et @LiveBonk. $GP joue un rôle clé dans les récompenses de l'écosystème, le compte officiel X partageant régulièrement des mises à jour et des partenariats.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.