Qu’est-ce qui rend Gorilla unique ?

Gorilla propose le Gorilla Swap, un service qui permet aux utilisateurs d’effectuer des échanges interchaînes avec des fonctionnalités uniques telles qu’une limite de stop-loss et une technologie d’intelligence artificielle pour reproduire les stratégies des meilleurs traders. Ce service prend également en charge des transitions fluides entre différentes blockchains.

Quelles sont les prochaines étapes pour Gorilla ?

La feuille de route de Gorilla inclut un marketing stratégique sur diverses plateformes, une inscription sur BITMART, ainsi que des projets visant à développer de nouvelles fonctionnalités et à lancer des NFT exclusifs. Le projet maintient une présence active sur les réseaux sociaux et les sites d’inscription aux cryptomonnaies, témoignant d’une approche dynamique en matière d’engagement communautaire et d’expansion sur le marché.

À quoi peut-on utiliser Gorilla ?

L’initiative NFT de Gorilla, #MGUC, présente la collection « Mad Gorilla », composée de 3 333 pièces uniques mises en circulation sur la blockchain Ethereum. En stakant ces NFT, les utilisateurs peuvent gagner des tokens $BANANAS.

De quoi parle Gorilla ?

Le projet Gorilla est une initiative crypto complète offrant une gamme de services, notamment un launchpad, des collections NFT et des fonctionnalités de trading. Le Gorilla Pad, un launchpad pour les IDO, se distingue par sa capacité à permettre aux projets de tokens de réaliser des préventes sans frais initiaux. Il fournit des outils tels que les listes blanches, le vesting, les demandes de retrait, les remboursements et le verrouillage des pools de liquidités (LP). La plateforme met l’accent sur la confiance grâce à la divulgation d’informations personnelles, aux procédures KYC et aux audits. De plus, elle propose un programme d’affiliation et une faible taxe sur les ventes, soutenant ainsi l’écosystème $GORILLA par le biais de rachats et d’efforts de marketing.

Quel est le prix actuel de Gorilla ?

Le prix en direct de Gorilla (GORILLA) est de €0.000103833982673460000 EUR. Cette évaluation en temps réel est mise à jour en continu et regroupe les prix provenant des principales bourses mondiales afin de vous garantir un taux de marché précis.

Comment se positionne Gorilla sur le marché ?

Gorilla occupe actuellement le rang n°5323 sur le marché, soutenu par une capitalisation boursière de €103835.6843119830000. Ce classement est influencé par la profondeur de liquidité, la demande globale des investisseurs et l'offre de tokens en circulation.

Quelle est l'offre en circulation de GORILLA ?

L'offre en circulation de GORILLA est de 1000000000.0 tokens, ce qui représente la quantité disponible sur le marché ouvert. Ce chiffre joue un rôle important dans la détermination de la valorisation du marché, de la rareté ainsi que des dynamiques d'inflation à long terme.

Quelle est la fourchette de prix sur 24 heures pour Gorilla ?

Durant les dernières 24 heures, Gorilla a échangé dans une fourchette comprise entre €0.000099869164914870000 (plus bas sur 24 heures) et €0.000104174310378060000 (plus haut sur 24 heures). Cette fourchette de volatilité aide les traders à comprendre l'élan à court terme et l'imprévisibilité du marché.

À quel point Gorilla est-il éloigné de son plus haut historique et de son plus bas historique ?

Gorilla a atteint un plus haut historique de €0.009529413958193220000, tandis que le prix le plus bas enregistré (ATL) est de €0.000094704691997565000. Ces références historiques permettent aux traders d'évaluer le potentiel de prix à long terme et les cycles du marché.

À quel point le trading de GORILLA est-il actif aujourd'hui ?

Le volume d'échanges des dernières 24 heures s'élève à €--, reflétant la participation actuelle sur le marché. Un volume plus élevé indique souvent un intérêt accru des investisseurs et une liquidité plus profonde sur le marché.

Qu'est-ce qui influence la direction récente de la tendance pour Gorilla ?

La variation actuelle du prix de 3.42% sur les dernières 24 heures est façonnée par le sentiment du marché, l'activité de trading, les facteurs macroéconomiques ainsi que les mises à jour spécifiques à l'écosystème concernant BNB Chain Ecosystem,Binance Alpha Spotlight,Four.meme Ecosystem (BNB Memes). Une augmentation soudaine du volume peut également agir comme catalyseur pour des mouvements brusques de prix.