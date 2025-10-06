Le prix en temps réel de SQUID MEME est aujourd'hui de 35.7893 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de GAME à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix GAME facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de SQUID MEME est aujourd'hui de 35.7893 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de GAME à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix GAME facilement sur MEXC maintenant.

Cours SQUID MEME(GAME)

Prix en temps réel : 1 GAME à USD

Graphique du prix de SQUID MEME (GAME) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-06 14:40:02 (UTC+8)

Informations sur le prix de SQUID MEME (GAME) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h
Haut 24 h

+0.57%

+1.69%

-0.24%

-0.24%

Le prix en temps réel de SQUID MEME (GAME) est de $ 35.7893. Au cours des dernières 24 heures, GAME a évolué entre un minimum de $ 34.9126 et un maximum de $ 36.1, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GAME est --, tandis que son prix le plus bas historique est de --.

En termes de performance à court terme, GAME a évolué de +0.57% au cours de la dernière heure, +1.69% sur 24 heures et de -0.24% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour SQUID MEME (GAME)

$ 218.92K
$ 218.92K$ 218.92K

$ 16.32B
$ 16.32B$ 16.32B

456,000,000
456,000,000 456,000,000

TONCOIN

La capitalisation boursière actuelle de SQUID MEME est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 218.92K. L'offre en circulation de GAME est de --, avec une offre totale de 456000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 16.32B.

Historique du prix de SQUID MEME (GAME) en USD

Suivez la variation du prix de SQUID MEME aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.594787+1.69%
30 jours$ +8.0949+29.22%
60 jours$ +8.2325+29.87%
90 jours$ +8.5893+31.57%
Variation du prix de SQUID MEME aujourd'hui

Aujourd'hui, GAME a enregistré une variation de $ +0.594787 (+1.69%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de SQUID MEME sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ +8.0949 (+29.22%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de SQUID MEME

En élargissant la vue à 60 jours, GAME a constaté une variation de $ +8.2325 (+29.87%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de SQUID MEME sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +8.5893 (+31.57%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de SQUID MEME (GAME) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de SQUID MEME.

Qu'est-ce que SQUID MEME (GAME)

Squid Meme is a fast-growing meme inspired by Squid Game series. Users can earn SMEME and TON by playing game within SquidMeme miniapp.

SQUID MEME est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en SQUID MEME. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de GAMEpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le SQUID MEME sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de SQUID MEME fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de SQUID MEME (USD)

Combien vaudra SQUID MEME (GAME) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs SQUID MEME (GAME) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour SQUID MEME.

Consultez la prévision de prix de SQUID MEME maintenant !

Tokenomics de SQUID MEME (GAME)

Comprendre la tokenomics de SQUID MEME (GAME) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token GAME !

Guide d'achat de SQUID MEME (GAME)

Vous cherchez à savoir comment acheter du SQUID MEME? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du SQUID MEME. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

GAME en devises locales

Ressources de SQUID MEME

Pour une compréhension plus approfondie de SQUID MEME, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Site officiel de SQUID MEME
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur SQUID MEME

Combien vaut SQUID MEME (GAME) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de GAME en USD est de 35.7893 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de GAME à USD ?
Le prix actuel de GAME en USD est $ 35.7893. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de SQUID MEME ?
La capitalisation boursière de GAME est de -- USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de GAME ?
L'offre en circulation de GAME est de -- USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de GAME ?
GAME a atteint un prix ATH de -- USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de GAME ?
GAME a vu un prix ATL de -- USD.
Quel est le volume de trading de GAME ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour GAME est de $ 218.92K USD.
Est-ce que GAME va augmenter cette année ?
GAME pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de GAME pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-06 14:40:02 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur SQUID MEME (GAME)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-05 21:29:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation totale du marché Crypto franchit les 4,15 billions de dollars, atteignant un nouveau sommet historique
10-05 16:10:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin grimpe pour atteindre un sommet de 125 708 $, établissant un nouveau record historique
10-04 13:39:16Données on-chain
Les ETF Spot Ethereum aux États-Unis enregistrent une entrée nette de 233,5 millions de dollars hier
10-04 11:26:38Mises à jour de l'industrie
L'émission d'USDC dépasse 75 milliards, sa part de marché atteint 24,9 %
10-03 10:20:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation boursière totale des cryptomonnaies repasse au-dessus de 4,2 billions de dollars, avec une augmentation de 2,3% en 24h
10-03 05:17:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin franchit la barre des 120 000 $ pour la première fois depuis mi-août

Actualités à la une

Altcoins en 2025 : Quand TOTAL3 atteint de nouveaux sommets mais que votre portefeuille ne bouge pas

October 5, 2025

Projets Notables Sur le Point de Lancer des Tokens & Airdrops au T4 de 2025

October 5, 2025

Bitcoin atteint 125 000 $ ! Zcash (ZEC) mène la montée des pièces de confidentialité dans la dernière course haussière des crypto-monnaies

October 5, 2025
Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

