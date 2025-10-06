Cours SQUID MEME(GAME)
+0.57%
+1.69%
-0.24%
-0.24%
Le prix en temps réel de SQUID MEME (GAME) est de $ 35.7893. Au cours des dernières 24 heures, GAME a évolué entre un minimum de $ 34.9126 et un maximum de $ 36.1, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GAME est --, tandis que son prix le plus bas historique est de --.
En termes de performance à court terme, GAME a évolué de +0.57% au cours de la dernière heure, +1.69% sur 24 heures et de -0.24% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
TONCOIN
La capitalisation boursière actuelle de SQUID MEME est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 218.92K. L'offre en circulation de GAME est de --, avec une offre totale de 456000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 16.32B.
Suivez la variation du prix de SQUID MEME aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ +0.594787
|+1.69%
|30 jours
|$ +8.0949
|+29.22%
|60 jours
|$ +8.2325
|+29.87%
|90 jours
|$ +8.5893
|+31.57%
Aujourd'hui, GAME a enregistré une variation de $ +0.594787 (+1.69%), reflétant sa dernière activité de marché.
Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ +8.0949 (+29.22%), montrant la performance à court terme du token.
En élargissant la vue à 60 jours, GAME a constaté une variation de $ +8.2325 (+29.87%), offrant une perspective plus large sur ses performances.
En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +8.5893 (+31.57%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.
Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de SQUID MEME (GAME) ?
Consultez maintenant la page Historique des prix de SQUID MEME.
Squid Meme is a fast-growing meme inspired by Squid Game series. Users can earn SMEME and TON by playing game within SquidMeme miniapp.
SQUID MEME est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en SQUID MEME. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.
Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de GAMEpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le SQUID MEME sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.
Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de SQUID MEME fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.
Combien vaudra SQUID MEME (GAME) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs SQUID MEME (GAME) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour SQUID MEME.
Consultez la prévision de prix de SQUID MEME maintenant !
Comprendre la tokenomics de SQUID MEME (GAME) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token GAME !
Vous cherchez à savoir comment acheter du SQUID MEME? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du SQUID MEME. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.
Pour une compréhension plus approfondie de SQUID MEME, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :
|Temps (UTC+8)
|Type
|Information
|10-05 21:29:00
|Mises à jour de l'industrie
La capitalisation totale du marché Crypto franchit les 4,15 billions de dollars, atteignant un nouveau sommet historique
|10-05 16:10:00
|Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin grimpe pour atteindre un sommet de 125 708 $, établissant un nouveau record historique
|10-04 13:39:16
|Données on-chain
Les ETF Spot Ethereum aux États-Unis enregistrent une entrée nette de 233,5 millions de dollars hier
|10-04 11:26:38
|Mises à jour de l'industrie
L'émission d'USDC dépasse 75 milliards, sa part de marché atteint 24,9 %
|10-03 10:20:00
|Mises à jour de l'industrie
La capitalisation boursière totale des cryptomonnaies repasse au-dessus de 4,2 billions de dollars, avec une augmentation de 2,3% en 24h
|10-03 05:17:00
|Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin franchit la barre des 120 000 $ pour la première fois depuis mi-août
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.
Montant
1 GAME = 35.7893 USD
-- Frais de maker au comptant, -- Frais de taker au comptant
-- Frais de maker sur les contrats à terme, -- Frais de taker sur les contrats à terme