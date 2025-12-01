FRT

ForTON est un écosystème décentralisé sur la blockchain TON, reposant sur des smart contracts automatisés et un modèle d'incitation communautaire. Le token est utilisé pour les récompenses, l'accès aux utilités de la plateforme et la croissance de la liquidité, tandis que les actions clés sont enregistrées de manière transparente on-chain.

Nom de la cryptomonnaieFRT

ClassementNo.4210

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale500,000

Offre totale499,644

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique263.414719009471,2025-12-12

Prix le plus bas1.5097939315029316,2025-12-01

Blockchain publiqueTONCOIN

FRT/USDT
ForTON
