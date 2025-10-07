Le prix en temps réel de Froggie est aujourd'hui de 0.01915 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de FROGGIE à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix FROGGIE facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Froggie est aujourd'hui de 0.01915 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de FROGGIE à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix FROGGIE facilement sur MEXC maintenant.

Cours Froggie(FROGGIE)

Prix en temps réel : 1 FROGGIE à USD

$0.01915
+13.17%1D
Graphique du prix de Froggie (FROGGIE) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-07 19:26:23 (UTC+8)

Informations sur le prix de Froggie (FROGGIE) en USD

Le prix en temps réel de Froggie (FROGGIE) est de $ 0.01915. Au cours des dernières 24 heures, FROGGIE a évolué entre un minimum de $ 0.01619 et un maximum de $ 0.01939, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de FROGGIE est $ 0.0900423722044794, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.000943851277787579.

En termes de performance à court terme, FROGGIE a évolué de +4.87% au cours de la dernière heure, +13.17% sur 24 heures et de -47.13% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Froggie (FROGGIE)

$ 0.00
$ 75.13K
$ 19.15M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

BSC

La capitalisation boursière actuelle de Froggie est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 75.13K. L'offre en circulation de FROGGIE est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 19.15M.

Historique du prix de Froggie (FROGGIE) en USD

Suivez la variation du prix de Froggie aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.0022286+13.17%
30 jours$ -0.00085-4.25%
60 jours$ -0.00085-4.25%
90 jours$ -0.00085-4.25%
Variation du prix de Froggie aujourd'hui

Aujourd'hui, FROGGIE a enregistré une variation de $ +0.0022286 (+13.17%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Froggie sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.00085 (-4.25%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Froggie

En élargissant la vue à 60 jours, FROGGIE a constaté une variation de $ -0.00085 (-4.25%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Froggie sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ -0.00085 (-4.25%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Froggie (FROGGIE) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Froggie.

Qu'est-ce que Froggie (FROGGIE)

Froggie ($Froggie) est une cryptomonnaie ancrée dans la culture des memes, que certains utilisateurs qualifient de « version chinoise de Pepe ».

Froggie est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Froggie. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de FROGGIEpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le Froggie sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Froggie fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de Froggie (USD)

Combien vaudra Froggie (FROGGIE) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Froggie (FROGGIE) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Froggie.

Consultez la prévision de prix de Froggie maintenant !

Tokenomics de Froggie (FROGGIE)

Comprendre la tokenomics de Froggie (FROGGIE) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token FROGGIE !

Guide d'achat de Froggie (FROGGIE)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Froggie? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Froggie. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

FROGGIE en devises locales

Ressources de Froggie

Pour une compréhension plus approfondie de Froggie, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Site officiel de Froggie
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Froggie

Combien vaut Froggie (FROGGIE) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de FROGGIE en USD est de 0.01915 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de FROGGIE à USD ?
Le prix actuel de FROGGIE en USD est $ 0.01915. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Froggie ?
La capitalisation boursière de FROGGIE est de $ 0.00 USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de FROGGIE ?
L'offre en circulation de FROGGIE est de 0.00 USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de FROGGIE ?
FROGGIE a atteint un prix ATH de 0.0900423722044794 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de FROGGIE ?
FROGGIE a vu un prix ATL de 0.000943851277787579 USD.
Quel est le volume de trading de FROGGIE ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour FROGGIE est de $ 75.13K USD.
Est-ce que FROGGIE va augmenter cette année ?
FROGGIE pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de FROGGIE pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-07 19:26:23 (UTC+8)

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

