Informations sur Elixir Games (ELIX)

Elixir Games is the largest game platform on web3 with more than 130 games. One-stop platform for all web3 games, safe, frictionless and backed by gaming giants such as Square Enix, GameStop and WeMade.

Site officiel : https://elixir.games/ Livre blanc : https://whitepaper.elixir.games/ Explorateur de blocs : https://solscan.io/token/5cbq1HriesW4zHpFEk9Gc8UT4ccmfHcBTDCa2XcBduTo