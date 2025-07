Informations sur EigenLayer (EIGEN)

EigenLayer is a set of smart contracts on Ethereum that allows consensus layer Ether (ETH) and other stakers of ERC-20s to opt in to validating new software modules built on top of the Ethereum ecosystem.

Site officiel : https://www.eigenlayer.xyz/ Livre blanc : https://docs.eigenlayer.xyz/ Explorateur de blocs : https://etherscan.io/address/0xec53bf9167f50cdeb3ae105f56099aaab9061f83