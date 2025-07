Informations sur Earthmeta (EARTHMETA)

EarthMeta is a decentralized metaverse that tokenizes the Earth into tradable NFT cities. Users can buy, trade, and manage virtual cities, earning tax rewards.

Site officiel : https://earthmeta.ai Livre blanc : https://static2.earthmeta.ai/Whitepaper_EarthMeta_Token_V1.pdf Explorateur de blocs : https://polygonscan.com/token/0x708383ae0e80E75377d664E4D6344404dede119A