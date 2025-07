Informations sur Drift Protocol (DRIFT)

Drift is the #1 open-sourced perpetual futures platform built on Solana. Drift is the most feature-complete decentralized exchange, including spot, perpetuals and swaps.

Site officiel : https://www.drift.trade/ Livre blanc : https://docs.drift.trade/ Explorateur de blocs : https://solscan.io/token/DriFtupJYLTosbwoN8koMbEYSx54aFAVLddWsbksjwg7