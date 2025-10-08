Le prix en temps réel de Roboton est aujourd'hui de 0.005858 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de DCT à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix DCT facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Roboton est aujourd'hui de 0.005858 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de DCT à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix DCT facilement sur MEXC maintenant.

Prix en temps réel : 1 DCT à USD

$0.00586
$0.00586$0.00586
-3.77%1D
USD
Graphique du prix de Roboton (DCT) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 11:25:31 (UTC+8)

Informations sur le prix de Roboton (DCT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.005801
$ 0.005801$ 0.005801
Bas 24 h
$ 0.006191
$ 0.006191$ 0.006191
Haut 24 h

$ 0.005801
$ 0.005801$ 0.005801

$ 0.006191
$ 0.006191$ 0.006191

--
----

--
----

+0.48%

-3.76%

-1.91%

-1.91%

Le prix en temps réel de Roboton (DCT) est de $ 0.005858. Au cours des dernières 24 heures, DCT a évolué entre un minimum de $ 0.005801 et un maximum de $ 0.006191, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DCT est --, tandis que son prix le plus bas historique est de --.

En termes de performance à court terme, DCT a évolué de +0.48% au cours de la dernière heure, -3.76% sur 24 heures et de -1.91% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Roboton (DCT)

--
----

$ 197.84K
$ 197.84K$ 197.84K

$ 292.90M
$ 292.90M$ 292.90M

--
----

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

TRX

La capitalisation boursière actuelle de Roboton est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 197.84K. L'offre en circulation de DCT est de --, avec une offre totale de 50000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 292.90M.

Historique du prix de Roboton (DCT) en USD

Suivez la variation du prix de Roboton aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.00022958-3.76%
30 jours$ +0.000363+6.60%
60 jours$ +0.000192+3.38%
90 jours$ +0.002365+67.70%
Variation du prix de Roboton aujourd'hui

Aujourd'hui, DCT a enregistré une variation de $ -0.00022958 (-3.76%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Roboton sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ +0.000363 (+6.60%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Roboton

En élargissant la vue à 60 jours, DCT a constaté une variation de $ +0.000192 (+3.38%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Roboton sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.002365 (+67.70%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Roboton (DCT) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Roboton.

Qu'est-ce que Roboton (DCT)

Roboton est une mini-application hybride de type meme lancée par DCT WALLET SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. Elle propose des fonctionnalités telles que le Tap-to-Earn, des jeux en PVP et d'autres moyens de gain pour les utilisateurs. Ayant déjà attiré des centaines de milliers d'utilisateurs de l'écosystème Ton, le projet vise à poursuivre sa croissance en effectuant une transition vers l'écosystème Tron.

Roboton est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Roboton. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de DCTpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le Roboton sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Roboton fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de Roboton (USD)

Combien vaudra Roboton (DCT) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Roboton (DCT) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Roboton.

Consultez la prévision de prix de Roboton maintenant !

Tokenomics de Roboton (DCT)

Comprendre la tokenomics de Roboton (DCT) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token DCT !

Guide d'achat de Roboton (DCT)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Roboton? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Roboton. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

DCT en devises locales

1 Roboton (DCT) à VND
154.15327
1 Roboton (DCT) à AUD
A$0.00890416
1 Roboton (DCT) à GBP
0.00433492
1 Roboton (DCT) à EUR
0.00503788
1 Roboton (DCT) à USD
$0.005858
1 Roboton (DCT) à MYR
RM0.02466218
1 Roboton (DCT) à TRY
0.24433718
1 Roboton (DCT) à JPY
¥0.890416
1 Roboton (DCT) à ARS
ARS$8.38051338
1 Roboton (DCT) à RUB
0.48076606
1 Roboton (DCT) à INR
0.52001466
1 Roboton (DCT) à IDR
Rp97.63329428
1 Roboton (DCT) à KRW
8.3209961
1 Roboton (DCT) à PHP
0.3400569
1 Roboton (DCT) à EGP
￡E.0.27866506
1 Roboton (DCT) à BRL
R$0.0313403
1 Roboton (DCT) à CAD
C$0.00814262
1 Roboton (DCT) à BDT
0.7140902
1 Roboton (DCT) à NGN
8.60200436
1 Roboton (DCT) à COP
$22.70537368
1 Roboton (DCT) à ZAR
R.0.1010505
1 Roboton (DCT) à UAH
0.24240404
1 Roboton (DCT) à TZS
T.Sh.14.393106
1 Roboton (DCT) à VES
Bs1.08373
1 Roboton (DCT) à CLP
$5.617822
1 Roboton (DCT) à PKR
Rs1.6613288
1 Roboton (DCT) à KZT
3.16988096
1 Roboton (DCT) à THB
฿0.19015068
1 Roboton (DCT) à TWD
NT$0.17907906
1 Roboton (DCT) à AED
د.إ0.02149886
1 Roboton (DCT) à CHF
Fr0.0046864
1 Roboton (DCT) à HKD
HK$0.04557524
1 Roboton (DCT) à AMD
֏2.24355542
1 Roboton (DCT) à MAD
.د.م0.05348354
1 Roboton (DCT) à MXN
$0.10796294
1 Roboton (DCT) à SAR
ريال0.0219675
1 Roboton (DCT) à ETB
Br0.85269048
1 Roboton (DCT) à KES
KSh0.75808378
1 Roboton (DCT) à JOD
د.أ0.004153322
1 Roboton (DCT) à PLN
0.02144028
1 Roboton (DCT) à RON
лв0.02565804
1 Roboton (DCT) à SEK
kr0.05529952
1 Roboton (DCT) à BGN
лв0.00984144
1 Roboton (DCT) à HUF
Ft1.9823472
1 Roboton (DCT) à CZK
0.12295942
1 Roboton (DCT) à KWD
د.ك0.001792548
1 Roboton (DCT) à ILS
0.01915566
1 Roboton (DCT) à BOB
Bs0.04059594
1 Roboton (DCT) à AZN
0.0099586
1 Roboton (DCT) à TJS
SM0.05436224
1 Roboton (DCT) à GEL
0.01587518
1 Roboton (DCT) à AOA
Kz5.33997706
1 Roboton (DCT) à BHD
.د.ب0.002202608
1 Roboton (DCT) à BMD
$0.005858
1 Roboton (DCT) à DKK
kr0.03760836
1 Roboton (DCT) à HNL
L0.15394824
1 Roboton (DCT) à MUR
0.2662461
1 Roboton (DCT) à NAD
$0.10087476
1 Roboton (DCT) à NOK
kr0.05852142
1 Roboton (DCT) à NZD
$0.01019292
1 Roboton (DCT) à PAB
B/.0.005858
1 Roboton (DCT) à PGK
K0.0246036
1 Roboton (DCT) à QAR
ر.ق0.0213817
1 Roboton (DCT) à RSD
дин.0.59054498
1 Roboton (DCT) à UZS
soʻm70.57829702
1 Roboton (DCT) à ALL
L0.48633116
1 Roboton (DCT) à ANG
ƒ0.01048582
1 Roboton (DCT) à AWG
ƒ0.01048582
1 Roboton (DCT) à BBD
$0.011716
1 Roboton (DCT) à BAM
KM0.00978286
1 Roboton (DCT) à BIF
Fr17.275242
1 Roboton (DCT) à BND
$0.00755682
1 Roboton (DCT) à BSD
$0.005858
1 Roboton (DCT) à JMD
$0.9387445
1 Roboton (DCT) à KHR
23.52607948
1 Roboton (DCT) à KMF
Fr2.477934
1 Roboton (DCT) à LAK
127.34782354
1 Roboton (DCT) à LKR
Rs1.77403672
1 Roboton (DCT) à MDL
L0.0978286
1 Roboton (DCT) à MGA
Ar26.15175224
1 Roboton (DCT) à MOP
P0.04698116
1 Roboton (DCT) à MVR
0.0896274
1 Roboton (DCT) à MWK
MK10.17013238
1 Roboton (DCT) à MZN
MT0.3743262
1 Roboton (DCT) à NPR
Rs0.83253896
1 Roboton (DCT) à PYG
40.964994
1 Roboton (DCT) à RWF
Fr8.476526
1 Roboton (DCT) à SBD
$0.04821134
1 Roboton (DCT) à SCR
0.08447236
1 Roboton (DCT) à SRD
$0.22295548
1 Roboton (DCT) à SVC
$0.05131608
1 Roboton (DCT) à SZL
L0.10081618
1 Roboton (DCT) à TMT
m0.020503
1 Roboton (DCT) à TND
د.ت0.01710536
1 Roboton (DCT) à TTD
$0.0398344
1 Roboton (DCT) à UGX
Sh20.198384
1 Roboton (DCT) à XAF
Fr3.303912
1 Roboton (DCT) à XCD
$0.0158166
1 Roboton (DCT) à XOF
Fr3.303912
1 Roboton (DCT) à XPF
Fr0.597516
1 Roboton (DCT) à BWP
P0.07802856
1 Roboton (DCT) à BZD
$0.01177458
1 Roboton (DCT) à CVE
$0.55399106
1 Roboton (DCT) à DJF
Fr1.042724
1 Roboton (DCT) à DOP
$0.36717944
1 Roboton (DCT) à DZD
د.ج0.76077846
1 Roboton (DCT) à FJD
$0.01323908
1 Roboton (DCT) à GNF
Fr50.93531
1 Roboton (DCT) à GTQ
Q0.04493086
1 Roboton (DCT) à GYD
$1.22701668
1 Roboton (DCT) à ISK
kr0.708818

Ressources de Roboton

Pour une compréhension plus approfondie de Roboton, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Site officiel de Roboton
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Roboton

Combien vaut Roboton (DCT) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de DCT en USD est de 0.005858 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de DCT à USD ?
Le prix actuel de DCT en USD est $ 0.005858. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Roboton ?
La capitalisation boursière de DCT est de -- USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de DCT ?
L'offre en circulation de DCT est de -- USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de DCT ?
DCT a atteint un prix ATH de -- USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de DCT ?
DCT a vu un prix ATL de -- USD.
Quel est le volume de trading de DCT ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour DCT est de $ 197.84K USD.
Est-ce que DCT va augmenter cette année ?
DCT pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de DCT pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 11:25:31 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Roboton (DCT)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-07 15:18:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies actuellement à 70, sentiment du marché en état d'"Avidité"
10-07 12:23:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin a brièvement dépassé 126 000 $ aujourd'hui, créant un nouveau All-time High (ATH)
10-07 07:38:00Mises à jour de l'industrie
Données : Le volume de trading mensuel des DEX perpétuels dépasse 1 billion de dollars pour la première fois en septembre
10-06 20:37:00Mises à jour de l'industrie
2
10-06 18:13:00Mises à jour de l'industrie
L'offre de Bitcoin sur les plateformes de trading atteint son point le plus bas depuis près de 6 ans
10-05 21:29:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation totale du marché Crypto franchit les 4,15 billions de dollars, atteignant un nouveau sommet historique

Avertissement

