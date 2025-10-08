Qu'est-ce que CROSS (CROSS)

CROSS est une blockchain de Couche 1 (L1) conçue spécialement pour le gaming Web3. Son modèle économique repose sur la fourniture d'une infrastructure full-stack destinée aux jeux on-chain, avec une captation de valeur via les frais de gas, le trading sur les DEX, les transactions avec des NFTs et les outils pour développeurs. Le projet ambitionne de bâtir un écosystème évolutif et axé sur la performance, reliant les jeux à l'échelle du Web2 avec la propriété numérique et les économies tokenisées du Web3. CROSS est une blockchain de Couche 1 (L1) conçue spécialement pour le gaming Web3. Son modèle économique repose sur la fourniture d'une infrastructure full-stack destinée aux jeux on-chain, avec une captation de valeur via les frais de gas, le trading sur les DEX, les transactions avec des NFTs et les outils pour développeurs. Le projet ambitionne de bâtir un écosystème évolutif et axé sur la performance, reliant les jeux à l'échelle du Web2 avec la propriété numérique et les économies tokenisées du Web3.

CROSS est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en CROSS. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.



Vous pouvez également :

- Vérifier la disponibilité du staking de CROSSpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.

- Lire les avis et les analyses sur le CROSS sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de CROSS fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de CROSS (USD)

Combien vaudra CROSS (CROSS) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs CROSS (CROSS) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour CROSS.

Consultez la prévision de prix de CROSS maintenant !

Tokenomics de CROSS (CROSS)

Comprendre la tokenomics de CROSS (CROSS) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token CROSS !

Guide d'achat de CROSS (CROSS)

Vous cherchez à savoir comment acheter du CROSS? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du CROSS. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

CROSS en devises locales

Essayez le convertisseur

Ressources de CROSS

Pour une compréhension plus approfondie de CROSS, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur CROSS Combien vaut CROSS (CROSS) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de CROSS en USD est de 0.2119 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de CROSS à USD ? $ 0.2119 . Consultez le Le prix actuel de CROSS en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de CROSS ? La capitalisation boursière de CROSS est de $ 71.03M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de CROSS ? L'offre en circulation de CROSS est de 335.22M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de CROSS ? CROSS a atteint un prix ATH de 0.4431755260236053 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de CROSS ? CROSS a vu un prix ATL de 0.04656997751656906 USD . Quel est le volume de trading de CROSS ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour CROSS est de $ 105.86K USD . Est-ce que CROSS va augmenter cette année ? CROSS pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de CROSS pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur CROSS (CROSS)

Temps (UTC+8) Type Information 10-07 15:18:00 Mises à jour de l'industrie L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies actuellement à 70, sentiment du marché en état d'"Avidité" 10-07 12:23:00 Mises à jour de l'industrie Le Bitcoin a brièvement dépassé 126 000 $ aujourd'hui, créant un nouveau All-time High (ATH) 10-07 07:38:00 Mises à jour de l'industrie Données : Le volume de trading mensuel des DEX perpétuels dépasse 1 billion de dollars pour la première fois en septembre 10-06 20:37:00 Mises à jour de l'industrie 2 10-06 18:13:00 Mises à jour de l'industrie L'offre de Bitcoin sur les plateformes de trading atteint son point le plus bas depuis près de 6 ans 10-05 21:29:00 Mises à jour de l'industrie La capitalisation totale du marché Crypto franchit les 4,15 billions de dollars, atteignant un nouveau sommet historique

Actualités à la une

Pourquoi tant de gens continuent-ils à perdre de l’argent dans une phase haussière ?

L’essor des réseaux Bitcoin de niveau 2 : Comprendre la technologie qui façonne l’avenir de Bitcoin en 2025