Le prix en temps réel de CROSS est aujourd'hui de 0.2119 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de CROSS à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix CROSS facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de CROSS est aujourd'hui de 0.2119 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de CROSS à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix CROSS facilement sur MEXC maintenant.

En savoir plus sur CROSS

Informations sur le prix de CROSS

Site officiel de CROSS

Tokenomics de CROSS

Prévisions de prix de CROSS

Historique de CROSS

Guide d'achat de CROSS

Convertisseur de CROSS en monnaie fiduciaire

CROSS au comptant

Pré-ouverture

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de CROSS

Cours CROSS(CROSS)

Prix en temps réel : 1 CROSS à USD

$0.2119
$0.2119$0.2119
-3.73%1D
USD
Graphique du prix de CROSS (CROSS) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 02:38:39 (UTC+8)

Informations sur le prix de CROSS (CROSS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.21153
$ 0.21153$ 0.21153
Bas 24 h
$ 0.22779
$ 0.22779$ 0.22779
Haut 24 h

$ 0.21153
$ 0.21153$ 0.21153

$ 0.22779
$ 0.22779$ 0.22779

$ 0.4431755260236053
$ 0.4431755260236053$ 0.4431755260236053

$ 0.04656997751656906
$ 0.04656997751656906$ 0.04656997751656906

-0.81%

-3.73%

-7.31%

-7.31%

Le prix en temps réel de CROSS (CROSS) est de $ 0.2119. Au cours des dernières 24 heures, CROSS a évolué entre un minimum de $ 0.21153 et un maximum de $ 0.22779, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CROSS est $ 0.4431755260236053, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.04656997751656906.

En termes de performance à court terme, CROSS a évolué de -0.81% au cours de la dernière heure, -3.73% sur 24 heures et de -7.31% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour CROSS (CROSS)

No.453

$ 71.03M
$ 71.03M$ 71.03M

$ 105.86K
$ 105.86K$ 105.86K

$ 211.90M
$ 211.90M$ 211.90M

335.22M
335.22M 335.22M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

33.52%

BSC

La capitalisation boursière actuelle de CROSS est de $ 71.03M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 105.86K. L'offre en circulation de CROSS est de 335.22M, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 211.90M.

Historique du prix de CROSS (CROSS) en USD

Suivez la variation du prix de CROSS aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.0082101-3.73%
30 jours$ -0.00121-0.57%
60 jours$ -0.0818-27.86%
90 jours$ +0.1085+104.93%
Variation du prix de CROSS aujourd'hui

Aujourd'hui, CROSS a enregistré une variation de $ -0.0082101 (-3.73%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de CROSS sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.00121 (-0.57%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de CROSS

En élargissant la vue à 60 jours, CROSS a constaté une variation de $ -0.0818 (-27.86%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de CROSS sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.1085 (+104.93%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de CROSS (CROSS) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de CROSS.

Qu'est-ce que CROSS (CROSS)

CROSS est une blockchain de Couche 1 (L1) conçue spécialement pour le gaming Web3. Son modèle économique repose sur la fourniture d'une infrastructure full-stack destinée aux jeux on-chain, avec une captation de valeur via les frais de gas, le trading sur les DEX, les transactions avec des NFTs et les outils pour développeurs. Le projet ambitionne de bâtir un écosystème évolutif et axé sur la performance, reliant les jeux à l'échelle du Web2 avec la propriété numérique et les économies tokenisées du Web3.

CROSS est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en CROSS. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de CROSSpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le CROSS sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de CROSS fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de CROSS (USD)

Combien vaudra CROSS (CROSS) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs CROSS (CROSS) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour CROSS.

Consultez la prévision de prix de CROSS maintenant !

Tokenomics de CROSS (CROSS)

Comprendre la tokenomics de CROSS (CROSS) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token CROSS !

Guide d'achat de CROSS (CROSS)

Vous cherchez à savoir comment acheter du CROSS? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du CROSS. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

CROSS en devises locales

1 CROSS (CROSS) à VND
5,576.1485
1 CROSS (CROSS) à AUD
A$0.319969
1 CROSS (CROSS) à GBP
0.156806
1 CROSS (CROSS) à EUR
0.180115
1 CROSS (CROSS) à USD
$0.2119
1 CROSS (CROSS) à MYR
RM0.892099
1 CROSS (CROSS) à TRY
8.834111
1 CROSS (CROSS) à JPY
¥31.9969
1 CROSS (CROSS) à ARS
ARS$303.146259
1 CROSS (CROSS) à RUB
17.390633
1 CROSS (CROSS) à INR
18.804006
1 CROSS (CROSS) à IDR
Rp3,531.665254
1 CROSS (CROSS) à KRW
299.715598
1 CROSS (CROSS) à PHP
12.315628
1 CROSS (CROSS) à EGP
￡E.10.082202
1 CROSS (CROSS) à BRL
R$1.131546
1 CROSS (CROSS) à CAD
C$0.294541
1 CROSS (CROSS) à BDT
25.815777
1 CROSS (CROSS) à NGN
311.615902
1 CROSS (CROSS) à COP
$818.1459
1 CROSS (CROSS) à ZAR
R.3.646799
1 CROSS (CROSS) à UAH
8.762065
1 CROSS (CROSS) à TZS
T.Sh.520.6383
1 CROSS (CROSS) à VES
Bs39.2015
1 CROSS (CROSS) à CLP
$203.2121
1 CROSS (CROSS) à PKR
Rs59.588399
1 CROSS (CROSS) à KZT
114.601877
1 CROSS (CROSS) à THB
฿6.882512
1 CROSS (CROSS) à TWD
NT$6.458712
1 CROSS (CROSS) à AED
د.إ0.777673
1 CROSS (CROSS) à CHF
Fr0.167401
1 CROSS (CROSS) à HKD
HK$1.648582
1 CROSS (CROSS) à AMD
֏81.09413
1 CROSS (CROSS) à MAD
.د.م1.930409
1 CROSS (CROSS) à MXN
$3.894722
1 CROSS (CROSS) à SAR
ريال0.794625
1 CROSS (CROSS) à ETB
Br30.61955
1 CROSS (CROSS) à KES
KSh27.44105
1 CROSS (CROSS) à JOD
د.أ0.1502371
1 CROSS (CROSS) à PLN
0.771316
1 CROSS (CROSS) à RON
лв0.926003
1 CROSS (CROSS) à SEK
kr1.989741
1 CROSS (CROSS) à BGN
лв0.353873
1 CROSS (CROSS) à HUF
Ft71.418776
1 CROSS (CROSS) à CZK
4.42871
1 CROSS (CROSS) à KWD
د.ك0.0648414
1 CROSS (CROSS) à ILS
0.692913
1 CROSS (CROSS) à BOB
Bs1.466348
1 CROSS (CROSS) à AZN
0.36023
1 CROSS (CROSS) à TJS
SM1.966432
1 CROSS (CROSS) à GEL
0.578487
1 CROSS (CROSS) à AOA
Kz193.161683
1 CROSS (CROSS) à BHD
.د.ب0.0796744
1 CROSS (CROSS) à BMD
$0.2119
1 CROSS (CROSS) à DKK
kr1.35616
1 CROSS (CROSS) à HNL
L5.562375
1 CROSS (CROSS) à MUR
9.630855
1 CROSS (CROSS) à NAD
$3.642561
1 CROSS (CROSS) à NOK
kr2.112643
1 CROSS (CROSS) à NZD
$0.364468
1 CROSS (CROSS) à PAB
B/.0.2119
1 CROSS (CROSS) à PGK
K0.885742
1 CROSS (CROSS) à QAR
ر.ق0.771316
1 CROSS (CROSS) à RSD
дин.21.276879
1 CROSS (CROSS) à UZS
soʻm2,553.011461
1 CROSS (CROSS) à ALL
L17.505059
1 CROSS (CROSS) à ANG
ƒ0.379301
1 CROSS (CROSS) à AWG
ƒ0.379301
1 CROSS (CROSS) à BBD
$0.4238
1 CROSS (CROSS) à BAM
KM0.353873
1 CROSS (CROSS) à BIF
Fr624.8931
1 CROSS (CROSS) à BND
$0.273351
1 CROSS (CROSS) à BSD
$0.2119
1 CROSS (CROSS) à JMD
$33.935785
1 CROSS (CROSS) à KHR
851.003114
1 CROSS (CROSS) à KMF
Fr89.2099
1 CROSS (CROSS) à LAK
4,606.521647
1 CROSS (CROSS) à LKR
Rs64.133654
1 CROSS (CROSS) à MDL
L3.536611
1 CROSS (CROSS) à MGA
Ar950.22317
1 CROSS (CROSS) à MOP
P1.699438
1 CROSS (CROSS) à MVR
3.24207
1 CROSS (CROSS) à MWK
MK367.881709
1 CROSS (CROSS) à MZN
MT13.54041
1 CROSS (CROSS) à NPR
Rs30.094038
1 CROSS (CROSS) à PYG
1,481.8167
1 CROSS (CROSS) à RWF
Fr306.6193
1 CROSS (CROSS) à SBD
$1.739699
1 CROSS (CROSS) à SCR
3.055598
1 CROSS (CROSS) à SRD
$8.064914
1 CROSS (CROSS) à SVC
$1.854125
1 CROSS (CROSS) à SZL
L3.636204
1 CROSS (CROSS) à TMT
m0.743769
1 CROSS (CROSS) à TND
د.ت0.6164171
1 CROSS (CROSS) à TTD
$1.438801
1 CROSS (CROSS) à UGX
Sh728.0884
1 CROSS (CROSS) à XAF
Fr119.0878
1 CROSS (CROSS) à XCD
$0.57213
1 CROSS (CROSS) à XOF
Fr119.0878
1 CROSS (CROSS) à XPF
Fr21.6138
1 CROSS (CROSS) à BWP
P2.820389
1 CROSS (CROSS) à BZD
$0.425919
1 CROSS (CROSS) à CVE
$20.077525
1 CROSS (CROSS) à DJF
Fr37.5063
1 CROSS (CROSS) à DOP
$13.273416
1 CROSS (CROSS) à DZD
د.ج27.519453
1 CROSS (CROSS) à FJD
$0.476775
1 CROSS (CROSS) à GNF
Fr1,842.4705
1 CROSS (CROSS) à GTQ
Q1.623154
1 CROSS (CROSS) à GYD
$44.348551
1 CROSS (CROSS) à ISK
kr25.6399

Ressources de CROSS

Pour une compréhension plus approfondie de CROSS, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Site officiel de CROSS
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur CROSS

Combien vaut CROSS (CROSS) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de CROSS en USD est de 0.2119 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de CROSS à USD ?
Le prix actuel de CROSS en USD est $ 0.2119. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de CROSS ?
La capitalisation boursière de CROSS est de $ 71.03M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de CROSS ?
L'offre en circulation de CROSS est de 335.22M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de CROSS ?
CROSS a atteint un prix ATH de 0.4431755260236053 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de CROSS ?
CROSS a vu un prix ATL de 0.04656997751656906 USD.
Quel est le volume de trading de CROSS ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour CROSS est de $ 105.86K USD.
Est-ce que CROSS va augmenter cette année ?
CROSS pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de CROSS pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 02:38:39 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur CROSS (CROSS)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-07 15:18:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies actuellement à 70, sentiment du marché en état d'"Avidité"
10-07 12:23:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin a brièvement dépassé 126 000 $ aujourd'hui, créant un nouveau All-time High (ATH)
10-07 07:38:00Mises à jour de l'industrie
Données : Le volume de trading mensuel des DEX perpétuels dépasse 1 billion de dollars pour la première fois en septembre
10-06 20:37:00Mises à jour de l'industrie
2
10-06 18:13:00Mises à jour de l'industrie
L'offre de Bitcoin sur les plateformes de trading atteint son point le plus bas depuis près de 6 ans
10-05 21:29:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation totale du marché Crypto franchit les 4,15 billions de dollars, atteignant un nouveau sommet historique

Actualités à la une

Pourquoi tant de gens continuent-ils à perdre de l’argent dans une phase haussière ?

October 6, 2025

L’essor des réseaux Bitcoin de niveau 2 : Comprendre la technologie qui façonne l’avenir de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025 : Quand TOTAL3 atteint de nouveaux sommets mais que votre portefeuille ne bouge pas

October 5, 2025
Voir plus

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

Calculatrice pour CROSS vers USD

Montant

CROSS
CROSS
USD
USD

1 CROSS = 0.2119 USD

Trader CROSS

CROSS/USDT
$0.2119
$0.2119$0.2119
-3.59%

Rejoignez MEXC dès aujourd'hui

-- Frais de maker au comptant, -- Frais de taker au comptant
-- Frais de maker sur les contrats à terme, -- Frais de taker sur les contrats à terme