CROSS est une blockchain de Couche 1 (L1) conçue spécialement pour le gaming Web3. Son modèle économique repose sur la fourniture d'une infrastructure full-stack destinée aux jeux on-chain, avec une captation de valeur via les frais de gas, le trading sur les DEX, les transactions avec des NFTs et les outils pour développeurs. Le projet ambitionne de bâtir un écosystème évolutif et axé sur la performance, reliant les jeux à l'échelle du Web2 avec la propriété numérique et les économies tokenisées du Web3.

Nom de la cryptomonnaieCROSS

ClassementNo.453

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)%2,14

Offre en circulation335.222.890

Offre maximale1.000.000.000

Offre totale1.000.000.000

Taux de circulation0.3352%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.4431755260236053,2025-07-18

Prix le plus bas0.04656997751656906,2025-07-06

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

