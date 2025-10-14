Le prix en temps réel de Alliance Games est aujourd'hui de 0.0062 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de COA à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix COA facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Alliance Games est aujourd'hui de 0.0062 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de COA à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix COA facilement sur MEXC maintenant.

Alliance Games

Cours Alliance Games(COA)

Prix en temps réel : 1 COA à USD

Graphique du prix de Alliance Games (COA) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-14 10:39:39 (UTC+8)

Informations sur le prix de Alliance Games (COA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Le prix en temps réel de Alliance Games (COA) est de $ 0.0062. Au cours des dernières 24 heures, COA a évolué entre un minimum de $ 0.00599 et un maximum de $ 0.00711, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de COA est $ 0.03474769210606202, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.003300711612594677.

En termes de performance à court terme, COA a évolué de +1.63% au cours de la dernière heure, -0.16% sur 24 heures et de +5.44% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Alliance Games (COA)

No.1820

La capitalisation boursière actuelle de Alliance Games est de $ 2.26M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 23.79K. L'offre en circulation de COA est de 365.00M, avec une offre totale de 2000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 12.40M.

Historique du prix de Alliance Games (COA) en USD

Suivez la variation du prix de Alliance Games aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.0000099-0.16%
30 jours$ +0.00186+42.85%
60 jours$ -0.00175-22.02%
90 jours$ -0.0038-38.00%
Variation du prix de Alliance Games aujourd'hui

Aujourd'hui, COA a enregistré une variation de $ -0.0000099 (-0.16%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Alliance Games sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ +0.00186 (+42.85%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Alliance Games

En élargissant la vue à 60 jours, COA a constaté une variation de $ -0.00175 (-22.02%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Alliance Games sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ -0.0038 (-38.00%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Alliance Games (COA) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Alliance Games.

Qu'est-ce que Alliance Games (COA)

Alliance Games est un réseau décentralisé qui associe la création de jeux propulsée par l'IA, un réseau multijoueur intégré à la blockchain et un système distribué de nœuds de calcul, afin de redéfinir la manière dont les jeux sont créés, hébergés et monétisés. Son token natif, le $COA, alimente l'ensemble de l'écosystème : il est utilisé par les développeurs pour accéder à l'infrastructure, par les opérateurs de nœuds pour recevoir des récompenses, et par les utilisateurs pour staker, participer à la gouvernance et débloquer des fonctionnalités premium.

Alliance Games est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Alliance Games. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de COApour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le Alliance Games sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Alliance Games fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de Alliance Games (USD)

Combien vaudra Alliance Games (COA) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Alliance Games (COA) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Alliance Games.

Consultez la prévision de prix de Alliance Games maintenant !

Tokenomics de Alliance Games (COA)

Comprendre la tokenomics de Alliance Games (COA) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token COA !

Guide d'achat de Alliance Games (COA)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Alliance Games? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Alliance Games. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

COA en devises locales

Ressources de Alliance Games

Pour une compréhension plus approfondie de Alliance Games, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de Alliance Games
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Alliance Games

Combien vaut Alliance Games (COA) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de COA en USD est de 0.0062 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de COA à USD ?
Le prix actuel de COA en USD est $ 0.0062. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Alliance Games ?
La capitalisation boursière de COA est de $ 2.26M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de COA ?
L'offre en circulation de COA est de 365.00M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de COA ?
COA a atteint un prix ATH de 0.03474769210606202 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de COA ?
COA a vu un prix ATL de 0.003300711612594677 USD.
Quel est le volume de trading de COA ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour COA est de $ 23.79K USD.
Est-ce que COA va augmenter cette année ?
COA pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de COA pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-14 10:39:39 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Alliance Games (COA)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-13 21:33:00Mises à jour de l'industrie
CoinShares : Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré un afflux net de 3,17 milliards de dollars la semaine dernière, avec un afflux record depuis le début de l'année atteignant 48,7 milliards de dollars
10-13 17:20:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de crainte des cryptomonnaies monte à 38, le sentiment de peur s'atténue
10-13 10:50:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation boursière totale des cryptomonnaies rebondit au-dessus de 4 billions de dollars, avec une augmentation de 5,6% en 24h
10-12 07:40:07Mises à jour de l'industrie
Les retraits de Bitcoin continuent, avec un transfert net sortant de 2 167,72 BTC des CEX au cours des dernières 24 heures
10-12 05:22:00Mises à jour de l'industrie
Les liquidations sur le marché atteignent 780 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, plus de 200 000 traders liquidés
10-11 21:42:43Mises à jour de l'industrie
La Dominance du Bitcoin Repasse Au-dessus de 60%, La Capitalisation du Marché des Altcoins Chute de Près de 15% en Quatre Jours

Actualités à la une

Pourquoi tant de gens continuent-ils à perdre de l’argent dans une phase haussière ?

October 6, 2025

L’essor des réseaux Bitcoin de niveau 2 : Comprendre la technologie qui façonne l’avenir de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025 : Quand TOTAL3 atteint de nouveaux sommets mais que votre portefeuille ne bouge pas

October 5, 2025
Voir plus

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

