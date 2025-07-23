COA

Alliance Games est un réseau décentralisé qui associe la création de jeux propulsée par l'IA, un réseau multijoueur intégré à la blockchain et un système distribué de nœuds de calcul, afin de redéfinir la manière dont les jeux sont créés, hébergés et monétisés. Son token natif, le $COA, alimente l'ensemble de l'écosystème : il est utilisé par les développeurs pour accéder à l'infrastructure, par les opérateurs de nœuds pour recevoir des récompenses, et par les utilisateurs pour staker, participer à la gouvernance et débloquer des fonctionnalités premium.

Nom de la cryptomonnaieCOA

ClassementNo.1820

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.60%

Offre en circulation365,000,000

Offre maximale2,000,000,000

Offre totale2,000,000,000

Taux de circulation0.1825%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.03474769210606202,2025-07-23

Prix le plus bas0.003300711612594677,2025-09-24

Blockchain publiqueBSC

IntroductionAlliance Games est un réseau décentralisé qui associe la création de jeux propulsée par l'IA, un réseau multijoueur intégré à la blockchain et un système distribué de nœuds de calcul, afin de redéfinir la manière dont les jeux sont créés, hébergés et monétisés. Son token natif, le $COA, alimente l'ensemble de l'écosystème : il est utilisé par les développeurs pour accéder à l'infrastructure, par les opérateurs de nœuds pour recevoir des récompenses, et par les utilisateurs pour staker, participer à la gouvernance et débloquer des fonctionnalités premium.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
Rechercher
Favoris
COA/USDT
Alliance Games
----
--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (COA)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
Graphique
Info
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Opérations sur le marché
Spot
Ordres ouverts（0）
Historique d'ordres
Historique de trading
Positions ouvertes (0)
MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
COA/USDT
--
--
‎--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (COA)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
Graphique
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Info
Ordres ouverts（0）
Historique d'ordres
Historique de trading
Positions ouvertes (0)
Loading...