Découvrez les informations clés sur tokenbot (CLANKER), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur tokenbot (CLANKER)

CLANKER is a meme coin on the Base chain.

Site officiel : https://www.clanker.world/ Explorateur de blocs : https://basescan.org/token/0x1bc0c42215582d5a085795f4badbac3ff36d1bcb