Informations sur CESS Network (CESS)

CESS Network is the L1 decentralized data value infrastructure, offering a comprehensive data solution that empowers corporations, organizations, and governments to fully leverage the potential of Artificial Intelligence. Protecting data ownership, data sovereignty and user privacy solutions for the AI era and Web3 data economy.

Site officiel : https://www.cess.network/ Livre blanc : https://github.com/CESSProject/Whitepaper/blob/main/cess-whitepaper.pdf Explorateur de blocs : https://bscscan.com/token/0x0c78d4605c2972e5f989de9019de1fb00c5d3462