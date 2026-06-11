Prix de Block Sec Arena aujourd'hui

Le prix de Block Sec Arena (BSA) en direct est actuellement de € 0.00358, avec une variation de 35.51 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de BSA en EUR est de € 0.00358 par BSA.

Block Sec Arena se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- BSA. Au cours des dernières 24 heures, BSA a été échangé entre € 0.0032 (plus bas) et € 0.007 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, BSA a varié de +0.28% au cours de la dernière heure et de -64.98% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint € 30.71K.

Informations de marché pour Block Sec Arena (BSA)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) € 30.71K€ 30.71K € 30.71K Capitalisation boursière entièrement diluée € 358.00K€ 358.00K € 358.00K Offre en circulation ---- -- Offre totale 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de Block Sec Arena est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de € 30.71K. L'offre en circulation de BSA est de --, avec une offre totale de 100000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de € 358.00K.