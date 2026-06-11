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Le prix de Block Sec Arena en direct est actuellement de 0.00358 EUR. La capitalisation boursière de BSA est de -- EUR. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de BSA en EUR, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore en France !Le prix de Block Sec Arena en direct est actuellement de 0.00358 EUR. La capitalisation boursière de BSA est de -- EUR. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de BSA en EUR, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore en France !

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Cours Block Sec Arena(BSA)

Prix en temps réel : 1 BSA à EUR

€0.0030444
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-35.51%1D
EUR
Graphique du prix de Block Sec Arena (BSA) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2026-06-11 16:29:39 (UTC+8)

Prix de Block Sec Arena aujourd'hui

Le prix de Block Sec Arena (BSA) en direct est actuellement de € 0.00358, avec une variation de 35.51 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de BSA en EUR est de € 0.00358 par BSA.

Block Sec Arena se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- BSA. Au cours des dernières 24 heures, BSA a été échangé entre € 0.0032 (plus bas) et € 0.007 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, BSA a varié de +0.28% au cours de la dernière heure et de -64.98% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint € 30.71K.

Informations de marché pour Block Sec Arena (BSA)

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€ 30.71K
€ 30.71K€ 30.71K

€ 358.00K
€ 358.00K€ 358.00K

--
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100,000,000
100,000,000 100,000,000

BSC

La capitalisation boursière actuelle de Block Sec Arena est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de € 30.71K. L'offre en circulation de BSA est de --, avec une offre totale de 100000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de € 358.00K.

Historique du prix de Block Sec Arena en EUR

Plage de variation des prix sur 24 heures :
€ 0.0032
€ 0.0032€ 0.0032
Bas 24 h
€ 0.007
€ 0.007€ 0.007
Haut 24 h

€ 0.0032
€ 0.0032€ 0.0032

€ 0.007
€ 0.007€ 0.007

--
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--
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+0.28%

-35.51%

-64.98%

-64.98%

Historique du prix de Block Sec Arena (BSA) en EUR

Suivez la variation du prix de Block Sec Arena aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (EUR)Variation (%)
Aujourd'hui€ -0.0016763-35.51%
30 jours€ -4.26722-99.92%
60 jours€ -0.19642-98.21%
90 jours€ -0.19642-98.21%
Variation du prix de Block Sec Arena aujourd'hui

Aujourd'hui, BSA a enregistré une variation de € -0.0016763 (-35.51%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Block Sec Arena sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de € -4.26722 (-99.92%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Block Sec Arena

En élargissant la vue à 60 jours, BSA a constaté une variation de € -0.19642 (-98.21%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Block Sec Arena sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de € -0.19642 (-98.21%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Block Sec Arena (BSA) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Block Sec Arena.

Prédiction du prix de Block Sec Arena

Prévision du prix de Block Sec Arena (BSA) pour 2030 (dans 4 ans)
D'après le module de prévisions de prix ci-dessus, le prix cible de BSA en 2030 est de € --, avec un taux de croissance de 0.00%.
Prévision du prix de Block Sec Arena (BSA) pour 2040 (dans 14 ans)

En 2040, le prix de Block Sec Arena pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de € --.

Outils MEXC
Pour des projections de scénarios en temps réel et une analyse plus personnalisée, les utilisateurs peuvent utiliser l'Outil de prévision des prix de MEXC ainsi que les Analyses de marché alimentées par l'IA.
Remarque : ces scénarios sont présentés à titre illustratif et éducatif ; les cryptomonnaies sont volatiles — effectuez vos propres recherches (DYOR) avant de prendre toute décision.
Vous souhaitez savoir quel prix le Block Sec Arena pourrait-il atteindre en 2026–2027 ?Rendez-vous sur notre page de prévision des prix pour consulter les prévisions du prix de BSA pour les années 2026–2027 en cliquant sur Prévision du prix de Block Sec Arena.

Comment acheter et investir dans du Block Sec Arena en France

Prêt à vous lancer avec Block Sec Arena ? Acheter du BSA sur MEXC est rapide et adapté aux débutants. Vous pouvez commencer à trader instantanément dès votre premier achat. Pour en savoir plus, consultez notre guide complet sur Comment acheter du Block Sec Arena. Vous trouverez ci-dessous un aperçu en 5 étapes pour vous aider à démarrer votre parcours d'achat de Block Sec Arena (BSA).

Étape 1

Créez un compte et effectuez la vérification d'identité (KYC)

Commencez par vous inscrire et effectuer la vérification d'identité (KYC) sur MEXC. Vous pouvez le faire sur le site officiel de MEXC ou via l'application MEXC en utilisant votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail.
Étape 2

Ajouter des USDT, USDC, ou USDE à votre portefeuille

Les USDT, USDC et USDE facilitent le trading sur MEXC. Vous pouvez acheter des USDT, USDC et USDE via un virement bancaire, le marché OTC ou le trading P2P.
Étape 3

Accédez à la page de trading au comptant

Sur le site de MEXC, cliquez sur Spot dans la barre supérieure et recherchez les tokens de votre choix.
Étape 4

Choisissez vos tokens

Avec plus de -- tokens disponibles, vous pouvez facilement acheter du Bitcoin, de l'Ethereum et des tokens tendances.
Étape 5

Finalisez votre achat

Saisissez le montant de tokens ou l'équivalent dans votre monnaie locale. Cliquez sur « Acheter », et du Block Sec Arena sera instantanément crédité sur votre portefeuille.
Guide d'achat de Block Sec Arena (BSA)

Que pouvez-vous faire avec du Block Sec Arena

Détenir du Block Sec Arena vous permet d'aller bien au-delà de l'achat et de la conservation. Vous pouvez trader le BTC sur des centaines de marchés, gagner des récompenses passives grâce aux produits d'épargne et de staking flexibles, ou utiliser des outils de trading professionnels pour faire croître votre capital. Que vous soyez débutant ou investisseur expérimenté, MEXC facilite la maximisation de votre potentiel dans la cryptomonnaie. Voici les quatre principales façons de tirer le meilleur parti de vos tokens Bitcoin

  • Explorez le marché au comptant de MEXC

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    Tradez plus de 2,800 tokens avec des frais de transaction très bas.

    Trading des contrats à terme

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    Tradez avec un effet de levier allant jusqu'à 500x et une liquidité profonde.

  • Launchpool de MEXC

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    Stakez des tokens et gagnez des airdrops incroyables.

    Pré-ouverture sur MEXC

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    Achetez et vendez de nouveaux tokens avant qu'ils ne soient officiellement listés.

Trading sur MEXC avec des frais extrêmement bas

Acheter du Block Sec Arena (BSA) sur MEXC, c'est obtenir plus de valeur pour votre argent. En tant que l'une des plateformes de cryptomonnaies avec les frais les plus bas du marché, MEXC vous aide à réduire vos coûts dès votre première opération de trading.

Frais de transaction au comptant :
--
Maker
--
Taker
Frais de transaction des contrats à terme :
--
Maker
--
Taker

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De plus, vous pouvez trader certains tokens au comptant avec absolument aucun frais grâce au Festival 0 frais de MEXC.

Qu'est-ce que Block Sec Arena (BSA)

BSA (Block Sec Arena) est une infrastructure de sécurité native Web3 qui combine formation, pratique réelle, services d'audit professionnels et une couche d'incitation afin de renforcer la sécurité globale de l'écosystème Web3.

Ressources de Block Sec Arena

Pour une compréhension plus approfondie de Block Sec Arena, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de Block Sec Arena
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Block Sec Arena

Dernière mise à jour de la page : 2026-06-11 16:29:39 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Block Sec Arena (BSA)

Temps (UTC+8)TypeInformation
02-11 14:20:00Mises à jour de l'industrie
Au cours des dernières 24 heures, sortie nette de 59 400 ETH des CEX
02-10 18:39:21Données on-chain
Hier, l'ETF Bitcoin spot a enregistré un transfert net entrant de 144,9 millions de dollars, tandis que l'ETF Ethereum a enregistré un transfert net entrant de 57 millions de dollars
02-04 11:04:00Mises à jour de l'industrie
L'indice Crypto Fear chute à nouveau à 14, le marché reste dans la zone de « peur extrême »
02-04 00:48:00Mises à jour de l'industrie
285 millions de dollars liquidés sur le réseau au cours des dernières 24 heures, longs et shorts anéantis
02-01 01:12:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin passe sous son précédent plus bas de 80 600 $, atteignant un nouveau plus bas depuis le 11 avril 2025
01-28 07:44:00Mises à jour de l'industrie
L'indice du dollar atteint son niveau le plus bas depuis février 2022, le marché crypto poursuit son rallye

Block Sec Arena Actualités à la une

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Découvrez-en plus sur Block Sec Arena

BSAUSDT (trading des contrats à terme)

Optez pour des positions longues ou courtes sur BSA avec un effet de levier. Explorez le trading des contrats à terme BSAUSDT sur MEXC et profitez des fluctuations du marché.

Tradez les marchés de Block Sec Arena (BSA) sur MEXC

Explorez les marchés au comptant et sur les contrats à terme, consultez le prix et le volume de Block Sec Arena en direct et tradez directement.

Paires
Prix
Variation en 24 heures
Volume sur 24 heures
BSA/USDT
€0.0030272
€0.0030272€0.0030272
0.00%
0.00% (USDT)

Plus de cryptomonnaies à explorer

Principales cryptomonnaies avec données de marché disponibles sur MEXC

Tendances

Les cryptomonnaies tendance qui attirent actuellement l'attention du marché

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

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GOLD(XAUT)
Zcash

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ZEC
Ethereum

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ETH
USDCoin

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Nouvellement ajoutés

Les cryptomonnaies récemment listées qui sont disponibles pour le trading

TOYLAND

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TOYL

€0.0000
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Dexsport

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DESU

€0.000000
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Jotchua

Jotchua

JOTCHUA

€0.00344344
€0.00344344€0.00344344

-44.90%

Manadia

Manadia

UMXM

€1.48436
€1.48436€1.48436

+0.70%

YOM

YOM

YOM

€0.0772624
€0.0772624€0.0772624

+0.77%

Plus fortes hausses

Les plus fortes hausses crypto du jour

DeepNode

DeepNode

DN

€1.0420362
€1.0420362€1.0420362

+236.14%

Velvet

Velvet

VELVET

€0.713886
€0.713886€0.713886

+83.17%

OLAXBT

OLAXBT

AIO

€0.1644492
€0.1644492€0.1644492

+63.53%

Audiera

Audiera

BEAT

€7.482344
€7.482344€7.482344

+52.64%

Stargate Finance

Stargate Finance

STG

€0.442298
€0.442298€0.442298

+28.38%

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

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