Le prix en temps réel de unstable coin est aujourd'hui de 0.02735 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de USDUC à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix USDUC facilement sur MEXC maintenant.

Cours unstable coin(USDUC)

Prix en temps réel : 1 USDUC à USD

$0.02728
$0.02728$0.02728
+4.24%1D
USD
Graphique du prix de unstable coin (USDUC) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-14 09:51:50 (UTC+8)

Informations sur le prix de unstable coin (USDUC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.02559
$ 0.02559$ 0.02559
Bas 24 h
$ 0.03058
$ 0.03058$ 0.03058
Haut 24 h

$ 0.02559
$ 0.02559$ 0.02559

$ 0.03058
$ 0.03058$ 0.03058

$ 0.07497080188864848
$ 0.07497080188864848$ 0.07497080188864848

$ 0.006840683165320168
$ 0.006840683165320168$ 0.006840683165320168

-0.15%

+4.24%

-18.99%

-18.99%

Le prix en temps réel de unstable coin (USDUC) est de $ 0.02735. Au cours des dernières 24 heures, USDUC a évolué entre un minimum de $ 0.02559 et un maximum de $ 0.03058, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de USDUC est $ 0.07497080188864848, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.006840683165320168.

En termes de performance à court terme, USDUC a évolué de -0.15% au cours de la dernière heure, +4.24% sur 24 heures et de -18.99% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour unstable coin (USDUC)

No.733

$ 27.35M
$ 27.35M$ 27.35M

$ 88.39K
$ 88.39K$ 88.39K

$ 27.35M
$ 27.35M$ 27.35M

999.92M
999.92M 999.92M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,916,234.216127
999,916,234.216127 999,916,234.216127

99.99%

SOL

La capitalisation boursière actuelle de unstable coin est de $ 27.35M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 88.39K. L'offre en circulation de USDUC est de 999.92M, avec une offre totale de 999916234.216127. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 27.35M.

Historique du prix de unstable coin (USDUC) en USD

Suivez la variation du prix de unstable coin aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.0011096+4.24%
30 jours$ -0.02393-46.67%
60 jours$ +0.00058+2.16%
90 jours$ +0.01235+82.33%
Variation du prix de unstable coin aujourd'hui

Aujourd'hui, USDUC a enregistré une variation de $ +0.0011096 (+4.24%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de unstable coin sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.02393 (-46.67%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de unstable coin

En élargissant la vue à 60 jours, USDUC a constaté une variation de $ +0.00058 (+2.16%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de unstable coin sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.01235 (+82.33%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de unstable coin (USDUC) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de unstable coin.

Qu'est-ce que unstable coin (USDUC)

$USDUC is a satirical take on traditional stablecoins, embracing instability as its defining feature. It builds an absurd narrative that humorously critiques the blind faith in stability within the crypto space, making it both a parody and a creative commentary on the nature of digital currencies.

unstable coin est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en unstable coin. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de USDUCpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le unstable coin sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de unstable coin fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de unstable coin (USD)

Combien vaudra unstable coin (USDUC) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs unstable coin (USDUC) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour unstable coin.

Consultez la prévision de prix de unstable coin maintenant !

Tokenomics de unstable coin (USDUC)

Comprendre la tokenomics de unstable coin (USDUC) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token USDUC !

Guide d'achat de unstable coin (USDUC)

Vous cherchez à savoir comment acheter du unstable coin? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du unstable coin. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

USDUC en devises locales

1 unstable coin (USDUC) à VND
719.71525
1 unstable coin (USDUC) à AUD
A$0.0418455
1 unstable coin (USDUC) à GBP
0.020239
1 unstable coin (USDUC) à EUR
0.023521
1 unstable coin (USDUC) à USD
$0.02735
1 unstable coin (USDUC) à MYR
RM0.115417
1 unstable coin (USDUC) à TRY
1.1435035
1 unstable coin (USDUC) à JPY
¥4.1572
1 unstable coin (USDUC) à ARS
ARS$36.859595
1 unstable coin (USDUC) à RUB
2.219179
1 unstable coin (USDUC) à INR
2.424304
1 unstable coin (USDUC) à IDR
Rp455.833151
1 unstable coin (USDUC) à KRW
39.0155955
1 unstable coin (USDUC) à PHP
1.591223
1 unstable coin (USDUC) à EGP
￡E.1.304595
1 unstable coin (USDUC) à BRL
R$0.149331
1 unstable coin (USDUC) à CAD
C$0.03829
1 unstable coin (USDUC) à BDT
3.336153
1 unstable coin (USDUC) à NGN
39.985153
1 unstable coin (USDUC) à COP
$107.67695
1 unstable coin (USDUC) à ZAR
R.0.4728815
1 unstable coin (USDUC) à UAH
1.1407685
1 unstable coin (USDUC) à TZS
T.Sh.67.3644175
1 unstable coin (USDUC) à VES
Bs5.27855
1 unstable coin (USDUC) à CLP
$26.1466
1 unstable coin (USDUC) à PKR
Rs7.758648
1 unstable coin (USDUC) à KZT
14.7200435
1 unstable coin (USDUC) à THB
฿0.8902425
1 unstable coin (USDUC) à TWD
NT$0.8388245
1 unstable coin (USDUC) à AED
د.إ0.1003745
1 unstable coin (USDUC) à CHF
Fr0.02188
1 unstable coin (USDUC) à HKD
HK$0.2125095
1 unstable coin (USDUC) à AMD
֏10.4868105
1 unstable coin (USDUC) à MAD
.د.م0.2507995
1 unstable coin (USDUC) à MXN
$0.504334
1 unstable coin (USDUC) à SAR
ريال0.1025625
1 unstable coin (USDUC) à ETB
Br4.0212705
1 unstable coin (USDUC) à KES
KSh3.5388165
1 unstable coin (USDUC) à JOD
د.أ0.01939115
1 unstable coin (USDUC) à PLN
0.100648
1 unstable coin (USDUC) à RON
лв0.1200665
1 unstable coin (USDUC) à SEK
kr0.259825
1 unstable coin (USDUC) à BGN
лв0.0462215
1 unstable coin (USDUC) à HUF
Ft9.2615305
1 unstable coin (USDUC) à CZK
0.5746235
1 unstable coin (USDUC) à KWD
د.ك0.0083691
1 unstable coin (USDUC) à ILS
0.089708
1 unstable coin (USDUC) à BOB
Bs0.189809
1 unstable coin (USDUC) à AZN
0.046495
1 unstable coin (USDUC) à TJS
SM0.25162
1 unstable coin (USDUC) à GEL
0.073845
1 unstable coin (USDUC) à AOA
Kz24.9314395
1 unstable coin (USDUC) à BHD
.د.ب0.0102836
1 unstable coin (USDUC) à BMD
$0.02735
1 unstable coin (USDUC) à DKK
kr0.1764075
1 unstable coin (USDUC) à HNL
L0.7195785
1 unstable coin (USDUC) à MUR
1.238955
1 unstable coin (USDUC) à NAD
$0.474249
1 unstable coin (USDUC) à NOK
kr0.275688
1 unstable coin (USDUC) à NZD
$0.047589
1 unstable coin (USDUC) à PAB
B/.0.02735
1 unstable coin (USDUC) à PGK
K0.11487
1 unstable coin (USDUC) à QAR
ر.ق0.100101
1 unstable coin (USDUC) à RSD
дин.2.768367
1 unstable coin (USDUC) à UZS
soʻm333.536532
1 unstable coin (USDUC) à ALL
L2.2894685
1 unstable coin (USDUC) à ANG
ƒ0.0489565
1 unstable coin (USDUC) à AWG
ƒ0.0489565
1 unstable coin (USDUC) à BBD
$0.0547
1 unstable coin (USDUC) à BAM
KM0.0462215
1 unstable coin (USDUC) à BIF
Fr80.65515
1 unstable coin (USDUC) à BND
$0.035555
1 unstable coin (USDUC) à BSD
$0.02735
1 unstable coin (USDUC) à JMD
$4.4041705
1 unstable coin (USDUC) à KHR
110.2820375
1 unstable coin (USDUC) à KMF
Fr11.5964
1 unstable coin (USDUC) à LAK
594.5652055
1 unstable coin (USDUC) à LKR
Rs8.290332
1 unstable coin (USDUC) à MDL
L0.4635825
1 unstable coin (USDUC) à MGA
Ar122.645605
1 unstable coin (USDUC) à MOP
P0.219347
1 unstable coin (USDUC) à MVR
0.418455
1 unstable coin (USDUC) à MWK
MK47.4826085
1 unstable coin (USDUC) à MZN
MT1.747665
1 unstable coin (USDUC) à NPR
Rs3.885341
1 unstable coin (USDUC) à PYG
192.5987
1 unstable coin (USDUC) à RWF
Fr39.73955
1 unstable coin (USDUC) à SBD
$0.2250905
1 unstable coin (USDUC) à SCR
0.405874
1 unstable coin (USDUC) à SRD
$1.0609065
1 unstable coin (USDUC) à SVC
$0.239586
1 unstable coin (USDUC) à SZL
L0.4739755
1 unstable coin (USDUC) à TMT
m0.095725
1 unstable coin (USDUC) à TND
د.ت0.08054575
1 unstable coin (USDUC) à TTD
$0.18598
1 unstable coin (USDUC) à UGX
Sh93.9746
1 unstable coin (USDUC) à XAF
Fr15.4801
1 unstable coin (USDUC) à XCD
$0.073845
1 unstable coin (USDUC) à XOF
Fr15.4801
1 unstable coin (USDUC) à XPF
Fr2.81705
1 unstable coin (USDUC) à BWP
P0.36649
1 unstable coin (USDUC) à BZD
$0.0549735
1 unstable coin (USDUC) à CVE
$2.6083695
1 unstable coin (USDUC) à DJF
Fr4.8683
1 unstable coin (USDUC) à DOP
$1.72305
1 unstable coin (USDUC) à DZD
د.ج3.5634315
1 unstable coin (USDUC) à FJD
$0.0620845
1 unstable coin (USDUC) à GNF
Fr237.80825
1 unstable coin (USDUC) à GTQ
Q0.2097745
1 unstable coin (USDUC) à GYD
$5.733654
1 unstable coin (USDUC) à ISK
kr3.3367

Combien vaut unstable coin (USDUC) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de USDUC en USD est de 0.02735 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de USDUC à USD ?
Le prix actuel de USDUC en USD est $ 0.02735. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de unstable coin ?
La capitalisation boursière de USDUC est de $ 27.35M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de USDUC ?
L'offre en circulation de USDUC est de 999.92M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de USDUC ?
USDUC a atteint un prix ATH de 0.07497080188864848 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de USDUC ?
USDUC a vu un prix ATL de 0.006840683165320168 USD.
Quel est le volume de trading de USDUC ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour USDUC est de $ 88.39K USD.
Est-ce que USDUC va augmenter cette année ?
USDUC pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de USDUC pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-14 09:51:50 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur unstable coin (USDUC)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-13 21:33:00Mises à jour de l'industrie
CoinShares : Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré un afflux net de 3,17 milliards de dollars la semaine dernière, avec un afflux record depuis le début de l'année atteignant 48,7 milliards de dollars
10-13 17:20:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de crainte des cryptomonnaies monte à 38, le sentiment de peur s'atténue
10-13 10:50:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation boursière totale des cryptomonnaies rebondit au-dessus de 4 billions de dollars, avec une augmentation de 5,6% en 24h
10-12 07:40:07Mises à jour de l'industrie
Les retraits de Bitcoin continuent, avec un transfert net sortant de 2 167,72 BTC des CEX au cours des dernières 24 heures
10-12 05:22:00Mises à jour de l'industrie
Les liquidations sur le marché atteignent 780 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, plus de 200 000 traders liquidés
10-11 21:42:43Mises à jour de l'industrie
La Dominance du Bitcoin Repasse Au-dessus de 60%, La Capitalisation du Marché des Altcoins Chute de Près de 15% en Quatre Jours

Pourquoi tant de gens continuent-ils à perdre de l’argent dans une phase haussière ?

October 6, 2025

L’essor des réseaux Bitcoin de niveau 2 : Comprendre la technologie qui façonne l’avenir de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025 : Quand TOTAL3 atteint de nouveaux sommets mais que votre portefeuille ne bouge pas

October 5, 2025
Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

