Le prix en temps réel de Boom est aujourd'hui de 0.040316 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de BOOM à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix BOOM facilement sur MEXC maintenant.

Cours Boom(BOOM)

$0.0408
$0.0408$0.0408
+109.99%1D
Graphique du prix de Boom (BOOM) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 08:56:33 (UTC+8)

Informations sur le prix de Boom (BOOM) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.008461
$ 0.008461$ 0.008461
Bas 24 h
$ 0.050751
$ 0.050751$ 0.050751
Haut 24 h

$ 0.008461
$ 0.008461$ 0.008461

$ 0.050751
$ 0.050751$ 0.050751

$ 0.10212728909564246
$ 0.10212728909564246$ 0.10212728909564246

$ 0.006827737632749464
$ 0.006827737632749464$ 0.006827737632749464

-7.53%

+109.99%

+414.23%

+414.23%

Le prix en temps réel de Boom (BOOM) est de $ 0.040316. Au cours des dernières 24 heures, BOOM a évolué entre un minimum de $ 0.008461 et un maximum de $ 0.050751, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BOOM est $ 0.10212728909564246, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.006827737632749464.

En termes de performance à court terme, BOOM a évolué de -7.53% au cours de la dernière heure, +109.99% sur 24 heures et de +414.23% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Boom (BOOM)

No.1660

$ 9.62M
$ 9.62M$ 9.62M

$ 461.32K
$ 461.32K$ 461.32K

$ 40.32M
$ 40.32M$ 40.32M

238.53M
238.53M 238.53M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,990,527.651551
999,990,527.651551 999,990,527.651551

23.85%

BSC

La capitalisation boursière actuelle de Boom est de $ 9.62M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 461.32K. L'offre en circulation de BOOM est de 238.53M, avec une offre totale de 999990527.651551. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 40.32M.

Historique du prix de Boom (BOOM) en USD

Suivez la variation du prix de Boom aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.0213705+109.99%
30 jours$ +0.031751+370.70%
60 jours$ +0.026396+189.62%
90 jours$ +0.016516+69.39%
Variation du prix de Boom aujourd'hui

Aujourd'hui, BOOM a enregistré une variation de $ +0.0213705 (+109.99%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Boom sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ +0.031751 (+370.70%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Boom

En élargissant la vue à 60 jours, BOOM a constaté une variation de $ +0.026396 (+189.62%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Boom sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.016516 (+69.39%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Boom (BOOM) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Boom.

Qu'est-ce que Boom (BOOM)

Boom est la première couche incitative de données alimentée par l'IA, conçue pour combler le fossé entre les activités off-chain et les économies on-chain. Évoluant à partir de GamerBoom, la plateforme prend désormais en charge non seulement le gaming, mais aussi les réseaux sociaux, les actifs du monde réel (RWA) et les marchés financiers à l'échelle d'Internet, grâce à une infrastructure de données intelligente et décentralisée.

Boom est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Boom. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de BOOMpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le Boom sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Boom fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de Boom (USD)

Combien vaudra Boom (BOOM) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Boom (BOOM) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Boom.

Consultez la prévision de prix de Boom maintenant !

Tokenomics de Boom (BOOM)

Comprendre la tokenomics de Boom (BOOM) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token BOOM !

Guide d'achat de Boom (BOOM)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Boom? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Boom. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

BOOM en devises locales

Ressources de Boom

Pour une compréhension plus approfondie de Boom, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de Boom
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également :

Combien vaut Boom (BOOM) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de BOOM en USD est de 0.040316 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de BOOM à USD ?
Le prix actuel de BOOM en USD est $ 0.040316. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Boom ?
La capitalisation boursière de BOOM est de $ 9.62M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de BOOM ?
L'offre en circulation de BOOM est de 238.53M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de BOOM ?
BOOM a atteint un prix ATH de 0.10212728909564246 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de BOOM ?
BOOM a vu un prix ATL de 0.006827737632749464 USD.
Quel est le volume de trading de BOOM ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour BOOM est de $ 461.32K USD.
Est-ce que BOOM va augmenter cette année ?
BOOM pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de BOOM pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 08:56:33 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Boom (BOOM)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-07 15:18:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies actuellement à 70, sentiment du marché en état d'"Avidité"
10-07 12:23:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin a brièvement dépassé 126 000 $ aujourd'hui, créant un nouveau All-time High (ATH)
10-07 07:38:00Mises à jour de l'industrie
Données : Le volume de trading mensuel des DEX perpétuels dépasse 1 billion de dollars pour la première fois en septembre
10-06 20:37:00Mises à jour de l'industrie
2
10-06 18:13:00Mises à jour de l'industrie
L'offre de Bitcoin sur les plateformes de trading atteint son point le plus bas depuis près de 6 ans
10-05 21:29:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation totale du marché Crypto franchit les 4,15 billions de dollars, atteignant un nouveau sommet historique

Actualités à la une

Pourquoi tant de gens continuent-ils à perdre de l’argent dans une phase haussière ?

October 6, 2025

L’essor des réseaux Bitcoin de niveau 2 : Comprendre la technologie qui façonne l’avenir de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025 : Quand TOTAL3 atteint de nouveaux sommets mais que votre portefeuille ne bouge pas

October 5, 2025
Voir plus

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

