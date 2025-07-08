BOOM

Boom est la première couche incitative de données alimentée par l'IA, conçue pour combler le fossé entre les activités off-chain et les économies on-chain. Évoluant à partir de GamerBoom, la plateforme prend désormais en charge non seulement le gaming, mais aussi les réseaux sociaux, les actifs du monde réel (RWA) et les marchés financiers à l'échelle d'Internet, grâce à une infrastructure de données intelligente et décentralisée.

Nom de la cryptomonnaieBOOM

ClassementNo.1660

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1,81%

Offre en circulation238 532 192,65151677

Offre maximale1 000 000 000

Offre totale999 990 527,651551

Taux de circulation0.2385%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.10212728909564246,2025-07-08

Prix le plus bas0.006827737632749464,2025-09-08

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

