Informations sur Binary Token (BNRY)

The Binary Holdings provides Web3 infrastructure for telecommunication companies in emerging economies across Southeast Asia with over 40m users currently. The project's native utility token, $BNRY is used for network gas and all transactions within the TBH ecosystem.

Site officiel : https://www.thebinaryholdings.com/ Livre blanc : https://docs.thebinaryholdings.com/ Explorateur de blocs : https://optimistic.etherscan.io/token/0xb5090d514bcaca7dafb7e52763658844121f346d