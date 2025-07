Informations sur Blendr Network (BLENDR)

Blendr is introducing a new decentralised network that uses unused GPU resources all over the world, in order to give access to high-performance computing.

Site officiel : https://www.blendr.network/ Livre blanc : https://drive.google.com/file/d/1gI0NL8koLs1UGBmxPjpmP57VI0Ata8ez/view Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x84018071282d4b2996272659d9c01cb08dd7327f