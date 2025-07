Informations sur Big Time (BIGTIME)

Big Time is a multiplayer action RPG for PC that melds a fast-combat system with an open game economy where players have an active role in generating and exchanging game items.

Site officiel : https://bigtime.gg/ Livre blanc : https://wiki.bigtime.gg/big-time-getting-started/welcome-to-big-time-wiki Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x64Bc2cA1Be492bE7185FAA2c8835d9b824c8a194