Informations sur BFIC (BFIC)

BFIC is a native coin built on layer 2 blockchain technology. BFICoin has a massive utility-driven ecosystem that currently comprises 20+ unique projects, featuring an NFT game, MetaVerse, Decentralized Exchange, Web 3.0 and Smartphone stake-mining solution.

Site officiel : http://bficoin.io/ Livre blanc : https://bficoin.io/BFIC%20Whitepaper.pdf Explorateur de blocs : https://bficscan.io/#/