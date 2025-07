Découvrez les informations clés sur Bitcastle (BCE), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Bitcastle (BCE)

BCE token powers bitcastle.io, offering trading fee discounts and future utilities to drive user growth and ecosystem expansion.

Site officiel : https://bitcastle.io/en Explorateur de blocs : https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x34d12f761847a05dfa33a1692440588f4b5f7f24be619334e29d74e083f5e64e::bce::BCE/txs