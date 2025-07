Informations sur Lorenzo Protocol (BANK)

Lorenzo is an institutional-grade asset management platform that issues yield-bearing tokens backed by diverse underlying strategies, with two flagship products featuring BTC Liquid Staking Token stBTC powered by Babylon staking yields and wrapped BTC enzoBTC containing Lorenzo native yield and on-chain liquidity farming yields.

Site officiel : https://www.lorenzo-protocol.xyz Livre blanc : https://docs.lorenzo-protocol.xyz/ Explorateur de blocs : https://bscscan.com/token/0x3AeE7602b612de36088F3ffEd8c8f10E86EbF2bF