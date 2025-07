Informations sur Sender (ASI)

Sender Network is the AI protocol designed to power the intent-centric vision of Web3 and accelerate the worldwide adoption of consumer crypto.

Site officiel : https://www.sender.org/ Livre blanc : https://sender-network.gitbook.io/sender-network-docs/ Explorateur de blocs : https://nearblocks.io/zh-cn/token/token.sendertge.near?tab=transfers