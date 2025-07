Informations sur Apertum (APTM)

APTM is an EVM-compatible Layer 1 blockchain built as a Subnet on Avalanche. Its DAO-driven ecosystem enables efficient smart contract deployment, Web3 integration, dApp support, and developer-friendly infrastructure, incorporating a deflationary model to enhance long-term sustainability.

Site officiel : https://apertum.io Livre blanc : https://apertum.io/apt-whitepaper.pdf Explorateur de blocs : https://explorer.apertum.io