Le prix en temps réel de Amazon.com xStock est aujourd'hui de 221.25 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de AMZNX à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix AMZNX facilement sur MEXC maintenant.

Logo de Amazon.com xStock

Cours Amazon.com xStock(AMZNX)

Prix en temps réel : 1 AMZNX à USD

$221.17
$221.17$221.17
-0.03%1D
USD
Graphique du prix de Amazon.com xStock (AMZNX) en temps réel
Informations sur le prix de Amazon.com xStock (AMZNX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 220.21
$ 220.21$ 220.21
Bas 24 h
$ 222.82
$ 222.82$ 222.82
Haut 24 h

$ 220.21
$ 220.21$ 220.21

$ 222.82
$ 222.82$ 222.82

$ 2,493.957869472173
$ 2,493.957869472173$ 2,493.957869472173

$ 212.0219653857543
$ 212.0219653857543$ 212.0219653857543

-0.27%

-0.03%

+0.93%

+0.93%

Le prix en temps réel de Amazon.com xStock (AMZNX) est de $ 221.25. Au cours des dernières 24 heures, AMZNX a évolué entre un minimum de $ 220.21 et un maximum de $ 222.82, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de AMZNX est $ 2,493.957869472173, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 212.0219653857543.

En termes de performance à court terme, AMZNX a évolué de -0.27% au cours de la dernière heure, -0.03% sur 24 heures et de +0.93% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Amazon.com xStock (AMZNX)

No.2131

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

$ 59.76K
$ 59.76K$ 59.76K

$ 2.32M
$ 2.32M$ 2.32M

5.88K
5.88K 5.88K

--
----

10,499.3480345
10,499.3480345 10,499.3480345

SOL

La capitalisation boursière actuelle de Amazon.com xStock est de $ 1.30M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 59.76K. L'offre en circulation de AMZNX est de 5.88K, avec une offre totale de 10499.3480345. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.32M.

Historique du prix de Amazon.com xStock (AMZNX) en USD

Suivez la variation du prix de Amazon.com xStock aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.0664-0.03%
30 jours$ -9.47-4.11%
60 jours$ -1.06-0.48%
90 jours$ +1.47+0.66%
Variation du prix de Amazon.com xStock aujourd'hui

Aujourd'hui, AMZNX a enregistré une variation de $ -0.0664 (-0.03%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Amazon.com xStock sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -9.47 (-4.11%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Amazon.com xStock

En élargissant la vue à 60 jours, AMZNX a constaté une variation de $ -1.06 (-0.48%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Amazon.com xStock sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +1.47 (+0.66%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Amazon.com xStock (AMZNX) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Amazon.com xStock.

Qu'est-ce que Amazon.com xStock (AMZNX)

Amazon xStocks (AMZNx) est un certificat de suivi émis sous forme de tokens SPL sur Solana et ERC-20. AMZNx suit le prix de l'action Amazon.com, Inc. (l'actif sous-jacent). AMZNx est conçu pour offrir aux participants éligibles du marché des cryptomonnaies un accès conforme à la réglementation au prix de l'action Amazon.com, Inc., tout en conservant les avantages de la technologie blockchain.

Amazon.com xStock est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Amazon.com xStock. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de AMZNXpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le Amazon.com xStock sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Amazon.com xStock fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de Amazon.com xStock (USD)

Combien vaudra Amazon.com xStock (AMZNX) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Amazon.com xStock (AMZNX) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Amazon.com xStock.

Consultez la prévision de prix de Amazon.com xStock maintenant !

Tokenomics de Amazon.com xStock (AMZNX)

Comprendre la tokenomics de Amazon.com xStock (AMZNX) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token AMZNX !

Guide d'achat de Amazon.com xStock (AMZNX)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Amazon.com xStock? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Amazon.com xStock. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

AMZNX en devises locales

1 Amazon.com xStock (AMZNX) à VND
5,822,193.75
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à AUD
A$334.0875
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à GBP
163.725
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à EUR
188.0625
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à USD
$221.25
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à MYR
RM931.4625
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à TRY
9,226.125
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à JPY
¥33,408.75
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à ARS
ARS$316,522.4625
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à RUB
18,157.9875
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à INR
19,631.5125
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à IDR
Rp3,687,498.525
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à KRW
312,940.425
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à PHP
12,852.4125
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à EGP
￡E.10,527.075
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à BRL
R$1,181.475
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à CAD
C$307.5375
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à BDT
26,954.8875
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à NGN
325,365.825
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à COP
$854,246.25
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à ZAR
R.3,803.2875
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à UAH
9,148.6875
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à TZS
T.Sh.543,611.25
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à VES
Bs40,931.25
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à CLP
$212,178.75
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à PKR
Rs62,217.7125
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à KZT
119,658.6375
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à THB
฿7,181.775
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à TWD
NT$6,737.0625
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à AED
د.إ811.9875
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à CHF
Fr174.7875
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à HKD
HK$1,721.325
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à AMD
֏84,672.375
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à MAD
.د.م2,015.5875
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à MXN
$4,064.3625
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à SAR
ريال829.6875
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à ETB
Br31,970.625
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à KES
KSh28,616.475
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à JOD
د.أ156.86625
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à PLN
805.35
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à RON
лв964.65
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à SEK
kr2,075.325
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à BGN
лв369.4875
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à HUF
Ft74,494.875
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à CZK
4,617.4875
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à KWD
د.ك67.7025
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à ILS
723.4875
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à BOB
Bs1,531.05
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à AZN
376.125
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à TJS
SM2,053.2
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à GEL
604.0125
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à AOA
Kz201,684.8625
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à BHD
.د.ب83.41125
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à BMD
$221.25
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à DKK
kr1,413.7875
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à HNL
L5,807.8125
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à MUR
10,055.8125
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à NAD
$3,803.2875
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à NOK
kr2,201.4375
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à NZD
$380.55
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à PAB
B/.221.25
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à PGK
K924.825
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à QAR
ر.ق805.35
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à RSD
дин.22,202.4375
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à UZS
soʻm2,665,662.0375
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à ALL
L18,277.4625
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à ANG
ƒ396.0375
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à AWG
ƒ396.0375
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à BBD
$442.5
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à BAM
KM369.4875
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à BIF
Fr652,466.25
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à BND
$285.4125
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à BSD
$221.25
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à JMD
$35,433.1875
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à KHR
888,553.275
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à KMF
Fr93,146.25
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à LAK
4,809,782.5125
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à LKR
Rs66,963.525
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à MDL
L3,692.6625
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à MGA
Ar992,151.375
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à MOP
P1,774.425
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à MVR
3,385.125
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à MWK
MK384,114.3375
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à MZN
MT14,137.875
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à NPR
Rs31,421.925
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à PYG
1,547,201.25
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à RWF
Fr320,148.75
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à SBD
$1,816.4625
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à SCR
3,190.425
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à SRD
$8,420.775
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à SVC
$1,935.9375
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à SZL
L3,796.65
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à TMT
m776.5875
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à TND
د.ت643.61625
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à TTD
$1,502.2875
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à UGX
Sh760,215
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à XAF
Fr124,121.25
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à XCD
$597.375
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à XOF
Fr124,121.25
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à XPF
Fr22,567.5
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à BWP
P2,944.8375
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à BZD
$444.7125
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à CVE
$20,963.4375
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à DJF
Fr39,161.25
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à DOP
$13,859.1
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à DZD
د.ج28,733.7375
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à FJD
$497.8125
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à GNF
Fr1,923,768.75
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à GTQ
Q1,694.775
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à GYD
$46,305.4125
1 Amazon.com xStock (AMZNX) à ISK
kr26,771.25

Pour une compréhension plus approfondie de Amazon.com xStock, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Site officiel de Amazon.com xStock
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Amazon.com xStock

Combien vaut Amazon.com xStock (AMZNX) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de AMZNX en USD est de 221.25 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de AMZNX à USD ?
Le prix actuel de AMZNX en USD est $ 221.25. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Amazon.com xStock ?
La capitalisation boursière de AMZNX est de $ 1.30M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de AMZNX ?
L'offre en circulation de AMZNX est de 5.88K USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de AMZNX ?
AMZNX a atteint un prix ATH de 2,493.957869472173 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de AMZNX ?
AMZNX a vu un prix ATL de 212.0219653857543 USD.
Quel est le volume de trading de AMZNX ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour AMZNX est de $ 59.76K USD.
Est-ce que AMZNX va augmenter cette année ?
AMZNX pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de AMZNX pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 01:47:57 (UTC+8)

