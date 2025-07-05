AMZNX

Amazon xStocks (AMZNx) est un certificat de suivi émis sous forme de tokens SPL sur Solana et ERC-20. AMZNx suit le prix de l'action Amazon.com, Inc. (l'actif sous-jacent). AMZNx est conçu pour offrir aux participants éligibles du marché des cryptomonnaies un accès conforme à la réglementation au prix de l'action Amazon.com, Inc., tout en conservant les avantages de la technologie blockchain.

Nom de la cryptomonnaieAMZNX

ClassementNo.2131

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)54,540.67%

Offre en circulation5,877.41178406

Offre maximale∞

Offre totale10,499.3480345

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2493.957869472173,2025-07-05

Prix le plus bas212.0219653857543,2025-08-04

Blockchain publiqueSOL

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.